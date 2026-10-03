România lui Hagi, spulberată de Polonia! Umilință istorică la Varșovia: 0-6 în Liga Națiunilor

Naționala de fotbal a României a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria recentă a fotbalului românesc, fiind învinsă fără drept de apel de Polonia, scor 0-6, la Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor. Starul polonezilor, Robert Lewandowski, a fost omul meciului, cu trei reușite.
Naționala de fotbal a României a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria recentă a fotbalului românesc, fiind învinsă fără drept de apel de Polonia, scor 0-6, la Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor.
Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a rezistat doar în startul meciului, însă eliminarea lui Radu Drăgușin în minutul 22 a schimbat complet soarta partidei. Robert Lewandowski a deschis scorul din penalty și a încheiat seara cu un hat-trick, în timp ce polonezii au dominat categoric repriza secundă.
După acest eșec, România ajunge la trei înfrângeri din tot atâtea meciuri în actuala ediție a Ligii Națiunilor, cu 12 goluri încasate și fără niciun punct acumulat. Înfrângerea de la Varșovia este considerată una dintre cele mai severe și umilitoare suferite de „tricolori” în ultimele decenii.
Gheorghe Hagi, care a devenit primul antrenor din istoria echipei naționale ce pierde primele trei meciuri oficiale ale mandatului său.