România lui Hagi, spulberată de Polonia! Umilință istorică la Varșovia: 0-6 în Liga Națiunilor

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 07:07

Naționala de fotbal a României a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria recentă a fotbalului românesc, fiind învinsă fără drept de apel de Polonia, scor 0-6, la Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor. Starul polonezilor, Robert Lewandowski, a fost omul meciului, cu trei reușite.

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