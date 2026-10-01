România U21 a ratat calificarea la EURO 2027. Înfrângere cu Finlanda la Târgoviște, scor 0-2

Naționala de tineret a României a ratat calificarea la Campionatul European Under-21 din 2027, după ce a pierdut cu 0-2 în fața Finlandei, miercuri seara, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Tricolorii aveau nevoie de o victorie la cel puțin trei goluri diferență pentru a rămâne în cursa calificării.
Echipa pregătită de Costin Curelea va lipsi astfel de la turneul final, după trei participări consecutive la Campionatul European U21. Finlanda s-a impus prin golul lui Luka Hyrylainen, din minutul 28, și autogolul lui Mario Bărăitaru, din minutul 85.
România – Finlanda 0-2
Oaspeții au deschis scorul în minutul 28, când Luka Hyrylainen a reluat în poartă centrarea lui Pyry Mentu. România a încercat să revină, însă ocaziile create nu au fost concretizate.
Eduard Radaslavescu a amenințat poarta adversă încă din minutul 2, cu un șut de la distanță prins de portar. Rareș Burnete a trimis pe lângă poartă în minutul 33, iar Ioan Vermeșan nu a reușit să înscrie din apropiere în minutul 37, deși a avut mai multe oportunități în aceeași fază.
Finlanda a fost periculoasă și la începutul reprizei secunde. Răzvan Pașcalău a blocat, în minutul 47, șutul lui Juho Talvitie.
Tricolorii au avut o nouă serie de ocazii după o oră de joc. Portarul finlandez a respins șutul-centrare al lui Kevin Ciubotaru, în minutul 62, apoi Burnete a trimis cu capul peste poartă și a fost blocat de goalkeeper la un șut din afara careului.
Scorul final a fost stabilit în minutul 85. La o centrare a lui Talvitie, Mario Bărăitaru a deviat mingea în propria poartă, în timpul unui duel cu Toivo Mero.
Clasamentul grupei de calificare
În urma victoriei de la Târgoviște, Finlanda a urcat pe primul loc în Grupa A a preliminariilor EURO U21 2027. România a rămas pe poziția a treia, cu 16 puncte din nouă meciuri.
Câștigătoarele grupelor se califică direct la turneul final. Dintre cele nouă echipe clasate pe locul al doilea, cea cu cel mai bun parcurs în preliminarii obține, de asemenea, calificarea directă. Celelalte opt dispută un baraj în sistem tur-retur.
Ultimul meci, împotriva Spaniei
România U21 va încheia campania de calificare marți, 6 octombrie, în deplasare, împotriva Spaniei. Partida este programată pe Estadio Municipal Can Misses din Ibiza, de la ora 20:00.
Selecționerul Costin Curelea a început meciul cu Finlanda în următoarea formulă: Ștefan Lefter – Andrei Dorobanțu, Răzvan Pașcalău, Matteo Duțu, Kevin Ciubotaru – Raul Daniel Cîmpean, Luca Banu – Iustin Doicaru, Eduard Radaslavescu, Rareș Burnete – Ioan Vermeșan.
Pe parcurs au intrat Mario Bărăitaru, Cristian Mihai, Alexandru Stoian, Atanas Trică și Remus Guțea.