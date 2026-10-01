România U21 a ratat calificarea la EURO 2027. Înfrângere cu Finlanda la Târgoviște, scor 0-2

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 07:18

Naționala de tineret a României a ratat calificarea la Campionatul European Under-21 din 2027, după ce a pierdut cu 0-2 în fața Finlandei, miercuri seara, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Tricolorii aveau nevoie de o victorie la cel puțin trei goluri diferență pentru a rămâne în cursa calificării.

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