Doliu uriaș în fotbal! Corneliu Costinescu a murit la 91 de ani. Fostul vicepreședinte al FRF a încetat din viață chiar de ziua sa

Federația Română de Fotbal (FRF) anunță că a încetat din viață Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al forului și unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc. Acesta a murit joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea 91 de ani. Informația a fost confirmată și de familia lui Constantinescu, într-o postare pe Facebook.
„Federaţia Română de Fotbal exprimă profunda tristeţe şi regretul sincer la trecerea în nefiinţă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi şi respectaţi conducători din fotbalul românesc, care a încetat din viaţă joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani”, notează FRF pe site-ul oficial.
"Cu profunda durere, familia anunță că astăzi chiar de ziua lui în care a împlinit 91 de ani, tatăl, bunicul și străbunicul nostru a plecat dintre noi. A avut o viață lungă, plină de oameni, amintiri și momente care vor rămane mereu cu noi. A fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, iar pentru foarte mulți a rămas, până la final "Domnul Președinte" Astăzi nu spunem doar "La mulți ani" ci și rămas bun. Odihneste-te în pace, Domnule Președinte. Familia nu te va uita niciodată!", este mesajul transmis pe Facebook de familia lui Corneliu Costinescu.
Postarea este însoțită și de o fotografie care îl înfățișează pe fostul vicepreședinte al FRF în tribune cu un fular de suporter la gât, în culori tricolore.
Corneliu Costinescu/ Foto: Facebook
Corneliu Costinescu și-a dedicat întreaga viață fotbalului
Născut la 1 octombrie 1935, Corneliu Costinescu și-a dedicat întreaga carieră fotbalului românesc, atât ca antrenor, cât și ca om de conducere.
Și-a început activitatea în antrenorat, iar în 1965 a preluat formația Știința Bacău. Sub conducerea sa, echipa a reușit să urce, în doar patru ani, din campionatul orășenesc până în Divizia B.
Ulterior, între octombrie 1974 și aprilie 1990, Costinescu a condus Sport Club Bacău. În această perioadă, echipa a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă, devenind una dintre formațiile reprezentative ale fotbalului românesc.
De-a lungul carierei sale, Corneliu Costinescu a colaborat cu nume importante din fotbalul românesc, printre care Angelo Niculescu, selecționerul României la Campionatul Mondial din 1970.
A fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal
Activitatea sa în fotbal a continuat și în zona administrativă. Între 1991 și 2005, Corneliu Costinescu a fost președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, iar din 1993 până în 2005 a făcut parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal.
În 2005, a fost ales vicepreședinte al FRF, iar ulterior și-a continuat activitatea în cadrul forului ca președinte al Comisiei de Fair-Play.
La anunțul decesului, Federația Română de Fotbal a transmis condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.
„Federaţia Română de Fotbal transmite pe această cale sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit”