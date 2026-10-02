Doliu uriaș în fotbal! Corneliu Costinescu a murit la 91 de ani. Fostul vicepreședinte al FRF a încetat din viață chiar de ziua sa

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 09:52

Federația Română de Fotbal (FRF) anunță că a încetat din viață Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al forului și unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc. Acesta a murit joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea 91 de ani. Informația a fost confirmată și de familia lui Constantinescu, într-o postare pe Facebook.

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