Numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are deja un nou proprietar la naționala Portugaliei. Cine poartă tricoul starului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 21:44

Tricoul cu numărul 7 purtat de Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei a ajuns deja la un alt jucător, după plecarea atacantului din cantonamentul reprezentativei. Rafael Leao este cel care va evolua cu numărul devenit emblematic pentru Ronaldo în partida Portugaliei cu Danemarca.

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