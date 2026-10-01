Numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are deja un nou proprietar la naționala Portugaliei. Cine poartă tricoul starului

Tricoul cu numărul 7 purtat de Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei a ajuns deja la un alt jucător, după plecarea atacantului din cantonamentul reprezentativei. Rafael Leao este cel care va evolua cu numărul devenit emblematic pentru Ronaldo în partida Portugaliei cu Danemarca.
Cristiano Ronaldo a părăsit lotul portughez înaintea meciului din Liga Națiunilor, iar schimbarea a fost confirmată rapid în documentele oficiale ale partidei.
Rafael Leao preia numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a purtat numărul 7 la echipa națională timp de aproape două decenii, tricoul devenind una dintre cele mai cunoscute imagini asociate starului portughez.
După plecarea sa din lot, însă, numărul nu a rămas vacant. Rafael Leao a fost trecut cu numărul 7 pentru confruntarea cu Danemarca, informația apărând în fișa oficială a meciului publicată de UEFA.
Leao devine astfel, cel puțin pentru această partidă, jucătorul care poartă numărul asociat de-a lungul anilor cu Ronaldo.
Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei
Atacantul în vârstă de 41 de ani ar fi părăsit lotul naționalei în contextul unor tensiuni cu selecționerul Jorge Jesus.
Ronaldo ar fi plecat de la Copenhaga în timpul nopții, folosindu-și avionul privat, înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor.
Plecarea sa a generat reacții în Portugalia, mai ales în condițiile în care Ronaldo este una dintre principalele figuri ale reprezentativei și a purtat tricoul cu numărul 7 la națională încă din sezonul 2007-2008.
Totuși, atribuirea rapidă a numărului nu reprezintă neapărat o decizie menită să transmită un mesaj în privința viitorului lui Ronaldo la echipa națională.
De ce a fost schimbat atât de repede numărul de pe tricou
Explicația este legată de regulamentul UEFA pentru Liga Națiunilor.
Federația Portugheză de Fotbal trebuie să respecte regulile competiției în ceea ce privește numerele purtate de jucători. Pentru partidele din faza grupelor, sferturile de finală și barajele competiției, fotbaliștii trebuie să aibă atribuite numere de la 1 la 23.
Pentru turneul final, regulamentul permite folosirea numerelor de la 1 la 26.
Există și o regulă specială pentru numărul 1: dacă acesta este atribuit unui fotbalist, el trebuie să fie portar.
Prin urmare, în condițiile în care Ronaldo nu mai face parte din lotul pentru partida respectivă, numărul 7 a putut fi atribuit unui alt jucător.
Tricoul cu numărul 7, asociat cu Ronaldo de aproape 20 de ani
Numărul 7 a devenit inseparabil de imaginea lui Cristiano Ronaldo. Atacantul portughez l-a purtat atât la echipa națională, cât și în cea mai mare parte a carierei sale la cluburi.
În cazul naționalei Portugaliei, tricoul cu numărul 7 a fost purtat de Ronaldo încă din perioada în care acesta devenea una dintre principalele vedete ale fotbalului mondial.
Pentru meciul cu Danemarca, însă, Rafael Leao va fi cel care va intra pe teren cu celebrul număr.