Germania investighează un posibil sabotaj energetic, după ce 12 dispozitive au fost găsite lângă linii de înaltă tensiune

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 18:12

Poliția germană investighează o posibilă acțiune de sabotaj asupra infrastructurii energetice, după descoperirea mai multor dispozitive suspecte în apropierea unor instalații de transport al electricității din estul țării. Autoritățile spun că nu au existat pene de curent sau pagube.

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