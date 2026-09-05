Germania investighează un posibil sabotaj energetic, după ce 12 dispozitive au fost găsite lângă linii de înaltă tensiune

Poliția germană investighează o posibilă acțiune de sabotaj asupra infrastructurii energetice, după descoperirea mai multor dispozitive suspecte în apropierea unor instalații de transport al electricității din estul țării. Autoritățile spun că nu au existat pene de curent sau pagube.
Autoritățile din Germania au deschis o anchetă amplă după ce au fost găsite 12 dispozitive explozive artizanale în zone aflate lângă linii de înaltă tensiune din landul Saxonia. Primele date indică faptul că acestea ar fi fost pregătite pentru a genera scurtcircuite și, implicit, pentru a deteriora rețeaua de transport al energiei electrice.
Cazul este instrumentat de Parchetul General din Dresda, Oficiul de Investigații Criminale din Saxonia și poliția din Görlitz.
Unde au fost găsite dispozitivele
Opt dintre obiectele suspecte au fost descoperite într-o zonă situată la sud de stația electrică Bärwalde, în districtul Bautzen. Alte patru dispozitive au fost identificate în apropierea stației Graustein, din districtul Görlitz.
Anchetatorii verifică modul în care au fost amplasate acestea și analizează dacă intenția autorilor a fost de a întrerupe sau afecta funcționarea liniilor de înaltă tensiune.
În timpul intervenției, anumite linii au fost scoase preventiv de sub tensiune, pentru ca specialiștii să poată securiza perimetrul și să ridice dispozitivele fără riscuri.
Alarma a fost dată de un localnic
Intervenția a început vineri, după ce un cetățean a anunțat autoritățile despre prezența unor obiecte neobișnuite în zonă. Echipele pirotehnice au neutralizat dispozitivele, iar criminaliștii au efectuat cercetări la fața locului.
Oficialii germani au transmis că operațiunea nu a dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică. De asemenea, nu au fost semnalate avarii la infrastructura vizată.
Suspect de 48 de ani, verificat de anchetatori
În atenția poliției se află un cetățean german în vârstă de 48 de ani, originar din Renania de Nord-Westfalia. Potrivit informațiilor analizate în dosar, acesta ar fi transmis un mesaj de asumare a faptelor, în care ar fi invocat opoziția sa față de producerea energiei pe bază de combustibili fosili.
Ancheta vizează mai multe infracțiuni posibile, inclusiv provocarea unei explozii, tentativa de blocare a unor servicii de interes public și tentativa de sabotaj împotriva ordinii constituționale.
Posibile conexiuni cu alte incidente
Autoritățile verifică și dacă există legături cu descoperiri similare făcute recent în Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia. În acele zone, obiecte suspecte au fost găsite în apropierea unor stații și instalații energetice.
Operatorul de transport al energiei 50Hertz anunțase anterior astfel de incidente în apropierea unor stații electrice și centrale. Nici în acele situații nu au fost raportate întreruperi ale furnizării electricității sau distrugeri ale rețelei.
Cercetările continuă în Saxonia, iar forțele de ordine verifică alte puncte din apropierea infrastructurii energetice pentru a afla dacă au fost lăsate și alte dispozitive.