Navele comerciale au ajuns să își pună cauciucuri și plase pentru a se apăra de dronele din Marea Neagră

Publicat 2 sept. 2026, 19:26 Sursă Agerpres

Navele comerciale care traversează Marea Neagră au început să recurgă la metode neobișnuite pentru a reduce riscul provocat de atacurile cu drone. Petroliere și cargouri au fost observate în Strâmtoarea Bosfor echipate cu cauciucuri, plase de protecție sau rezervoare de apă montate în exteriorul navei.

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