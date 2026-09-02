Navele comerciale au ajuns să își pună cauciucuri și plase pentru a se apăra de dronele din Marea Neagră

Navele comerciale care traversează Marea Neagră au început să recurgă la metode neobișnuite pentru a reduce riscul provocat de atacurile cu drone. Petroliere și cargouri au fost observate în Strâmtoarea Bosfor echipate cu cauciucuri, plase de protecție sau rezervoare de apă montate în exteriorul navei.
Rusia și Ucraina își atacă reciproc navele și infrastructura portuară, într-o confruntare care afectează și transportul comercial internațional. Pentru operatorii navelor care continuă să navigheze în regiune, pericolul unui atac cu drone a devenit o problemă concretă de securitate.
Soluții improvizate pentru protejarea navelor
Un petrolier sub pavilion Sierra Leone, Caruzo, a traversat Bosforul pe 11 august cu mai multe rezervoare de apă suspendate în lateral. Dispunerea acestora pare să fi fost concepută pentru a amortiza efectul unei eventuale lovituri și pentru a reduce riscul ca sala motoarelor să fie avariată în cazul unui atac cu dronă.
O altă navă, petrolierul rusesc Khrizopraz, a fost observată pe 27 august traversând strâmtoarea cu exteriorul acoperit cu cauciucuri.
Plasele de protecție reprezintă o altă soluție folosită de operatorii navelor. Petrolierele Brisk și Integrator au traversat luna trecută Bosforul protejate cu astfel de plase, montate pentru a limita efectele unui eventual impact asupra suprastructurii.
Eficiența acestor metode este limitată
Soluțiile improvizate pot oferi un anumit nivel de protecție, însă specialiștii avertizează că eficiența lor depinde de tipul și dimensiunea dronei folosite în atac.
Directorul executiv al centrului de securitate maritimă Dryad Global, Corey Ranslem, explică faptul că aceste metode pot avea rezultate în cazul anumitor drone de dimensiuni mici, dar nu oferă aceeași protecție împotriva unor aparate militare mai mari.
„Astfel de instrumente pot fi eficiente în cazul unor tipuri de drone mai mici, dar mai puțin, sau chiar deloc, în cazul unor drone militare mai mari”, explică directorul executiv al centrului de securitate maritimă Dryad Global, Corey Ranslem, opinie împărtășită și de alți specialiști.
Un cargou rusesc a ajuns în derivă lângă Istanbul
Riscurile la care sunt expuse navele comerciale sunt ilustrate și de cazul cargoului rusesc Omskîi-107.
Nava a fost abandonată după ce a fost lovită de o dronă ucraineană, iar puntea sa a rămas arsă. Ulterior, cargoul a plutit în derivă dinspre apele rusești ale Mării Negre și a ajuns în apropierea unei plaje situate la nord de Istanbul.
Mai multe nave comerciale au ajuns în ultimele săptămâni în Bosfor cu avarii grave. Printre acestea s-a numărat vrachierul Great Ocean, care navighează sub pavilion liberian și a fost escortat de nave ale Gărzii de Coastă turce.
Turcia a convocat ambasadorul Ucrainei
Turcia a devenit direct interesată de securitatea traficului comercial din Marea Neagră, după ce nave comerciale turcești au fost vizate în mod repetat de drone.
Ankara l-a convocat în weekend pe ambasadorul Ucrainei, după atacurile care au vizat două nave în apropierea portului rusesc Tuapse.
Ucraina nu a făcut niciun comentariu cu privire la convocarea diplomatului său.