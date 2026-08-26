Nicușor Dan anunță ce se întâmplă cu legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord

Publicat 26 aug. 2026, 19:32 Actualizat 26 aug. 2026, 19:36 Sursă Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a României, a transmis miercuri, 26 august 2026, o declarație de presă despre negocierile privind noua lege a salarizării. Discuțiile dintre PSD, PNL, USR și UDMR au fost mediate de Administrația Prezidențială începând din luna mai, însă partidele nu au reușit să ajungă la un consens politic și social asupra proiectului.

Distribuie articolul