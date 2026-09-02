Cursă nebunească pe o autostradă din Italia. O șoferiță de naționalitate germană a mers 50 km pe contrasens: femeia era drogată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:55

O femeie de 32 de ani, de origine germană, a fost oprită de polițiști după o cursă de peste 40 de minute pe autostrada A1 „Panoramica” din Italia. Șoferița a parcurs mai bine de 50 de kilometri pe contrasens, cu viteză mare, punând în pericol ceilalți participanți la trafic. Pentru oprirea acesteia au fost mobilizate șase patrule ale Poliției Rutiere și mai multe baraje, conform publicației italiene il Resto del Carlino. Rezultatele testelor au evidențiat o intoxicație cu canabis.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre soferitaitaliacontrasenscondus periculos