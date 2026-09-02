Vacanță de coșmar în Grecia: zeci de turiști au ajuns la hotel și au aflat că nu au cazare. Agenția nu plătise sejurul

Zeci de turiști, printre care familii cu copii, persoane în vârstă și un copil cu dizabilități, au rămas fără cazare după ce au ajuns în Ofrinio Beach, Grecia. Proprietarii spațiilor de cazare le-au transmis că nu primiseră banii de la agenția prin care fusese cumpărat sejurul.
Zeci de turiști au avut parte de o vacanță de coșmar după ce au ajuns în stațiunea Ofrinio Beach din Grecia și au descoperit că nu pot intra în camerele pentru care plătiseră deja. Printre cei afectați se aflau persoane în vârstă, familii cu copii și inclusiv un copil cu dizabilități.
Vacanțe blocate și turiști disperați. O mare agenție de turism nu a plătit hotelierii și riscă falimentul. ANAT îi sfătuiește pe români să nu urce în avion
La sosire, turiștii au fost informați de proprietarii locali că banii pentru nopțile de cazare nu fuseseră primiți de la agenția intermediară „Barcino Travel”, relatează publicația sârbească Blic. Oamenii s-au trezit astfel fără cazare, deși achitaseră pachetele înainte de plecare. O parte dintre turiști au renunțat complet la concediu și s-au întors acasă cu autocarul sau cu mașinile personale. Ceilalți au fost nevoiți să scoată din nou bani din buzunar și să plătească o altă cazare în Grecia pentru a-și putea continua vacanța.
De ce au rămas turiștii fără cazare după ce plătiseră vacanța?
Cazul a ajuns în atenția Inspecției Turistice din cadrul Ministerului Turismului, iar verificările au scos la iveală o diferență importantă între firma care le vânduse turiștilor pachetul și compania care figura oficial drept organizator al călătoriei.
„Barcino Travel” apărea doar ca agenție intermediară, în timp ce organizatorul oficial al sejurului era compania „Travel Industry Management”. Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, agenția intermediară avea rolul de a vinde pachetul, în timp ce responsabilitatea pentru derularea călătoriei și asigurarea serviciilor revenea organizatorului.
Situația este importantă pentru turiști tocmai pentru că numele agenției la care plătesc vacanța nu este întotdeauna și numele firmei care răspunde de organizarea efectivă a sejurului.
Ce au descoperit autoritățile despre agenția prin care fusese cumpărat sejurul?
Ancheta a arătat și că firma intermediară își schimbase recent denumirea, după ce vechea entitate își pierduse licența în urma unor probleme financiare și a unor plângeri penale.
Potrivit informațiilor prezentate de publicația sârbă, cadrul legal permite înființarea unor noi firme care pot utiliza denumiri sau elemente vizuale apropiate de cele ale unor foste agenții care au ajuns în incapacitate de plată. Acest lucru poate face mai dificil pentru un turist să își dea seama, la prima vedere, de istoricul companiei cu care urmează să încheie contractul. Tocmai de aceea, autoritățile recomandă ca verificarea să nu se oprească la numele comercial sau la pagina de internet a agenției.
Ce pot face turiștii dacă ajung la destinație și nu au cazare?
Atunci când serviciile plătite nu sunt oferite la destinație, turistul ar trebui să contacteze mai întâi reprezentantul local al organizatorului sau ghidul care însoțește grupul. Dacă problema nu este rezolvată, următorul pas este notificarea imediată a touroperatorului.
Cazul poate fi sesizat și Inspectoratului de Turism, care poate declanșa verificări și aplica sancțiuni. Autoritățile din țara de origine nu pot însă obliga direct un hotel sau un proprietar aflat într-un alt stat să primească turiștii.
Sute de turiști români abandonați afară. Agenția a fugit cu banii
În cazul grupului rămas fără cazare în Grecia, prejudiciul total este estimat la aproximativ 20.000 de euro. Sumele ar urma să fie acoperite prin polița sau garanția bancară de 30.000 de euro deținută de organizator. Un document esențial într-o asemenea situație este certificatul de garanție al călătoriei, care poate demonstra că pachetul cumpărat a fost înregistrat în sistemele oficiale.