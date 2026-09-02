Vacanță de coșmar în Grecia: zeci de turiști au ajuns la hotel și au aflat că nu au cazare. Agenția nu plătise sejurul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 13:38

Zeci de turiști, printre care familii cu copii, persoane în vârstă și un copil cu dizabilități, au rămas fără cazare după ce au ajuns în Ofrinio Beach, Grecia. Proprietarii spațiilor de cazare le-au transmis că nu primiseră banii de la agenția prin care fusese cumpărat sejurul.

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