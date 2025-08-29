Cocktail Holidays, agenție înființată în 1993 și care colaborează cu peste 1.700 de parteneri din întreaga țară, traversează o criză de cash flow. Alin Burcea, președintele ANAT, a confirmat dificultățile financiare ale agenției și a sugerat că aceasta ar putea solicita insolvența. El i-a sfătuit pe turiștii care au achiziționat pachete prin Cocktail Holidays „să NU urce în avion” până când nu verifică dacă plățile către companiile aeriene și hoteluri au fost efectuate. Proprietarul Dan Goicea, care este și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru explicații.

Mai multe familii aflate în Tenerife au fost anunțate vineri, 29 august, că nu mai au cazare, deoarece Cocktail Holidays nu a achitat hotelul. Conform acestuia, turiștii trebuiau să părăsească imediat camerele, deși pachetele fuseseră achiziționate prin agenția românească. Unele agenții revânzătoare au fost obligate să acopere din fonduri proprii costurile de cazare. Pe rețelele sociale, nemulțumirea a izbucnit. O persoană scria: „NICI O STEA !!! ZERO !!!! Aceasta firma ACUM 28.08.2025 a dat TEAPA unui nr de 50 de persoane sositi in TENERIFE prin faptul ca NU AU PLATIT SEJURUL respectiv cazarea la hoteluri si transferul de la aeroport la hotel si invers ! ACEASTA AGENTIE NU RASPUNDE LA NICI UN NR DE TELEFON (fix sau mobil). Mail ul menţionat pe Facebook.. nu este valabil. Avem toate dovezile si azi 28.08 vom merge pe calea legala pt recuperarea prejudiciului!”.

Plângeri și mărturii ale turiștilor

Mesajele celor afectați s-au adunat rapid. Mulți afirmă că agenția „nu răspunde pe nici un canal de comunicare”. Pe grupul de Facebook Forum Grecia, cineva relata experiența nefericită de la întoarcerea spre casă: „Atenţie turişti! Vrem să împărtăşim o experienţă extrem de neplăcută cu Cocktail Holidays, în speranţa că veţi evita situaţii similare. Astăzi, am ajuns la aeroport pentru a reveni acasă ,însă surpriză: nu am putut să ne îmbarcăm cu toţii pentru că Cocktail Holidays NU a trimis lista completă cu pasageri către compania aeriană! Practic, deşi am plătit integral pachetul turistic, nu am fost înregistraţi pe zborul charter. Mai grav este că acum ni se cere să plătim din nou biletele de avion, ca şi cum greşeala ar fi fost a noastră. Considerăm acest lucru inacceptabil şi lipsit de profesionalism. BINEÎNŢELES CA M-AU BLOCAT IMEDIAT CE AM POSTAT PE PAGINA LOR”.

Alte mesaje arată cum turiștii au fost informați prin e-mail că vacanțele lor nu mai pot fi onorate. „Am primit mail-ul de la Cocktail Holidays: Buna ziua, Ne pare rau sa va informam ca pentru rezervarea dvs cu plecare maine in Creta nu au fost achitate serviciile turistice de catre Cocktail Holidays catre furnizori, prin urmare rezervarea va fi anulata. Nu sunt achitate nici biletele de avion nici cazarea. Cocktail Holidays va face toate demersurile pentru restituirea sumelor achitate de catre dvs pentru aceasta rezervare in timp util! Va rugam sa informati turistii sa nu se prezinte in aeroport!”.

Reacția ANAT și acuzații la adresa Guvernului

Alin Burcea, președintele ANAT, a spus, pentru Adevărul, că nu a reușit să mai ia legătura cu Dan Goicea încă de luni. „Este o agenţie veche, se întâmplă. Bad management există peste tot. Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment la doi ani la 2.400 de agenţii de turism. Problema nu este că are Cocktail Holidays probleme, e vorba de resurse gestionate mai mult sau mai puţin bine”, a afirmat acesta.

Tot el acuză Guvernul pentru lipsa de acțiune privind crearea unui fond de garantare pentru agențiile de turism și pentru biletele de avion. „Noi, ANAT-ul, ne ducem de trei ani cu Fondul de Garantare a Agenţiilor de Turism şi Fondul de Garantare a Companiilor Aerine, că şi astea intră în faliment. Ce înseamnă fond de garantare? Înseamnă că se strâng bani şi, practic, în caz de faliment, toată lumea îşi recuperează toţi banii”.

Insolvența, tot mai aproape

Burcea susține că agenția nu și-a cerut încă insolvența, dar acest lucru ar putea fi iminent. „Nu, Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni. Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinaţii sau sunt plătite parţial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiţi prin agenţiile care au cumpărat produsul. Şi atunci, fie turistul, fie agenţia care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinaţia respectivă. Facem şi noi ce putem. Sunt conştient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail şi atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alţi touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turişti, atât putm să facem”.

El a adăugat că problemele s-au acutizat „de ieri sau alaltăieri”, deși lipsa banilor ar fi existat de câteva luni. „De ieri. Probabil cu bani sunt de câteva luni. Dar problemele au început ieri sau alaltăieri. Turiştii din Cipru, nu au fost plătite serviciile, turiştii au fost puşi să-l mai plătească o dată. Şi în Tenerife. Despre astea ştim. Şi în Rodos, dar acolo au fost anunţaţi să nu plece”.

Burcea nu a putut preciza câți turiști sunt afectați în total, dar a admis că numărul lor ar putea fi mai mare, incluzând și persoanele care urmează să plece în vacanțe prin Cocktail Holidays în perioada imediat următoare.

UPDATE. Ministerul Economiei vine cu precizări, în urma apariției în presă a informațiilor privind situația turiștilor care au apelat la agenția respectivă.

”În urma discuţiilor purtate între reprezentanţii Direcţiei Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) şi cei ai agenţiei Cocktail Holidays, referitor la situaţia semnalată de agenţiile de turism partenere ale acesteia, au fost solicitate informaţii privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare. Niciun român aflat în străinătate nu este afectat, conform informaţiilor primite. Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluţionate”, a anunţat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

”Potrivit declaraţiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două poliţe de asigurare valabile. Totodată, agenţia de turism va transmite către instituţie concluziile analizei interne. Vom reveni cu informaţii”, mai arată ministerul.