Controversă uriașă legată de viitorul nume de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse Realitatea Plus, soroșistul Valentin Naumescu ar putea fi propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații. Vehiculate au fost și numele lui Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică sau Mircea Abrudean. De ei se leagă mai multe controverse. Zbârcea se prezintă drept suveranist, dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol-cheie în privatizările în masă, în timp ce Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. Serviciul Român de Informații nu mai are conducere civilă de mai bine de doi ani.