Potrivit CNAIR, vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 08:00 – 11:00, va fi închis sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.
Acest eveniment presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanță de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă – DN 7C (km 129) – Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, jud.Sibiu) – Conacul Ursului (km 105 ,jud. Argeș).
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pe prima pagină în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB.