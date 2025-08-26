Vouchere de vacanță 2025

Conform instituției, a fost semnat ordinul de ministru care stabilește regulamentul de acordare a acestor beneficii pentru anul 2025. Voucherele vor putea fi utilizate pentru acoperirea a maximum 50% din valoarea pachetelor turistice cumpărate, în limita a 800 de lei, cu condiția ca pachetul ales să fie de cel puțin 1.600 de lei.

Documentul mai prevede că pentru angajații cu contract de muncă parțial, suma acordată se calculează proporțional cu norma de lucru, raportat la valoarea maximă de 800 de lei destinată programului complet.

Voucherele au o valabilitate de 12 luni de la momentul încărcării cardului electronic și vor putea fi folosite exclusiv în acest interval.

Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.