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Român arestat într-un spital din Italia. A distrus un computer, a scuipat un agent de pază și i-a amenințat pe carabinieri

Scandal spital Italia

Scandal spital Italia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 11:02

Un român de 50 de ani a fost arestat la Trento, după ce a provocat un scandal la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Santa Chiara. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, ar fi distrus un computer și ar fi devenit agresiv cu personalul de pază și cu forțele de ordine.

Un cetățean român a fost arestat la Trento, în Italia, după un incident petrecut la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Santa Chiara. Potrivit autorităților italiene, bărbatul se afla într-o stare avansată de ebrietate, a distrus un computer din spital și a devenit agresiv atât cu un agent de pază, cât și cu carabinierii chemați să intervină.

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Forțele de ordine au ajuns la spital după un apel la 112, prin care fusese semnalată prezența unui bărbat aflat sub influența puternică a alcoolului. Românul nu are o locuință stabilă și era deja cunoscut de poliție.

A distrus un computer în timp ce aștepta să fie consultat

Incidentul ar fi început în timp ce bărbatul aștepta să fie consultat la Urgențe. La un moment dat, acesta a luat un computer dintr-un cabinet și l-a aruncat pe podea, provocând pagube. Un agent de pază a încercat să-l calmeze, însă românul s-a îndreptat spre acesta și l-a scuipat.

După ce situația a escaladat, personalul spitalului a cerut ajutorul autorităților. Nici sosirea carabinierilor nu l-a liniștit însă pe bărbat, conform ANSA.it.

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I-a împins și amenințat pe carabinierii veniți să îl imobilizeze

Potrivit carabinierilor, românul a continuat să se comporte agresiv și după intervenția forțelor de ordine. Acesta i-ar fi împins și amenințat pe militarii care încercau să-l imobilizeze, înainte de a fi în cele din urmă blocat și reținut. Bărbatul este acuzat de distrugeri produse în interiorul unei unități medicale și de opunere de rezistență față de un funcționar public. După incident, el a fost dus în camerele de siguranță ale Secției de Carabinieri din Trento.

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