Român arestat într-un spital din Italia. A distrus un computer, a scuipat un agent de pază și i-a amenințat pe carabinieri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 11:02

Un român de 50 de ani a fost arestat la Trento, după ce a provocat un scandal la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Santa Chiara. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, ar fi distrus un computer și ar fi devenit agresiv cu personalul de pază și cu forțele de ordine.

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