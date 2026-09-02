Presiuni asupra Greciei și Spaniei pentru rachete Patriot destinate Ucrainei. Atena și Madridul se tem că și-ar slăbi propria apărare

Publicat 2 sept. 2026, 08:43 Sursă Realitatea PLUS

Uniunea Europeană și aliați din NATO cer Greciei și Spaniei să transfere Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Discuțiile din Irlanda s-au încheiat însă fără angajamente concrete, în timp ce Kievul insistă că are nevoie urgentă de întărirea apărării aeriene.

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