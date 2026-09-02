Presiuni asupra Greciei și Spaniei pentru rachete Patriot destinate Ucrainei. Atena și Madridul se tem că și-ar slăbi propria apărare

Uniunea Europeană și aliați din NATO cer Greciei și Spaniei să transfere Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Discuțiile din Irlanda s-au încheiat însă fără angajamente concrete, în timp ce Kievul insistă că are nevoie urgentă de întărirea apărării aeriene.
Uniunea Europeană și aliați din NATO fac presiuni asupra Greciei și Spaniei pentru a furniza Ucrainei rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot. Solicitări similare au fost transmise celor două state încă de la începutul lunii iulie, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al nevoii tot mai mari a Kievului de a-și întări apărarea aeriană.
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Subiectul a fost intens dezbătut la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfășurată în Irlanda, însă discuțiile nu s-au încheiat cu promisiuni concrete de livrare.
Kievul cere urgent întărirea scutului aerian
Presiunile vin într-un moment în care Ucraina cere tot mai insistent noi interceptoare pentru sistemele Patriot, după intensificarea atacurilor rusești cu rachete balistice. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că lunile iulie și august au fost cele mai letale pentru civilii ucraineni de la începutul războiului. Ea le-a cerut statelor care dețin interceptoare apropiate de limita de utilizare stabilită de NATO să le transfere Ucrainei, astfel încât acestea să poată fi folosite înainte de expirarea perioadei în care mai pot fi păstrate în stoc.
Grecia și Spania nu vor să își reducă propriile rezerve
În ciuda presiunilor, discuțiile purtate în Irlanda s-au încheiat fără angajamente concrete privind livrarea rachetelor Patriot către Ucraina.
Ministrul grec al Apărării a susținut că Atena are nevoie de propriile capacități antiaeriene, invocând amenințările din estul Mediteranei. Atât Grecia, cât și Spania avertizează că o reducere a stocurilor de interceptoare le-ar putea vulnerabiliza propria securitate națională. Tocmai această temere complică discuțiile, în condițiile în care Ucraina cere sprijin imediat, iar statele care dețin astfel de rachete trebuie să își păstreze în același timp capacitatea de apărare.
Ucraina ar fi cerut Greciei până la 200 de rachete PAC-2
Solicitările către Grecia și Spania nu sunt noi. La începutul lunii iulie, Ucraina le-a cerut aproape 40 de state să îi transfere temporar interceptoare din propriile rezerve. Planul propus de Kiev prevedea ca rachetele furnizate să fie înlocuite ulterior. Presa elenă a relatat că Ucraina ar fi cerut Greciei până la 200 de rachete de tip PAC-2, după ce negocierile pentru transferul unei baterii Patriot nu au dus la un acord.
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Astfel, discuțiile s-au mutat de la posibilitatea cedării unui întreg sistem către varianta transferului unor interceptoare din stocurile existente.
Ucraina ar putea cumpăra sisteme și rachete prin împrumutul de 90 de miliarde de euro
În paralel cu aceste negocieri, oficialii europeni analizează și posibilitatea ca Ucraina să cumpere direct sisteme antirachetă și interceptoare.
Achizițiile ar putea fi finanțate prin împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană pentru nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei din 2026 și 2027. O parte a banilor este destinată cumpărării de echipamente militare. Accesul la rachetele americane Patriot rămâne însă complicat. Pe lângă aprobările necesare pentru astfel de achiziții, există și problema disponibilității, în condițiile în care stocurile sunt deja la un nivel critic.