Student de 22 de ani, împușcat mortal de polițiști în SUA după ce ar fi bătut la ușa greșită. Familia cere răspunsuri

Tragedie în Pennsylvania, Statele Unite. Un student în vârstă de 22 de ani a fost împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns din greșeală la o altă locuință decât cea la care intenționa să meargă. Familia tânărului susține că acesta ar fi confundat casele și cere autorităților să explice cum s-a ajuns la folosirea forței letale.
Glenn Pysher, cunoscut de apropiați sub numele de „Bubba”, își petrecuse seara de sâmbătă alături de prieteni, într-un bar din Upper Pottsgrove, Pennsylvania. După ce grupul a decis să continue întâlnirea la o locuință din apropiere, tânărul a plecat singur spre adresa respectivă.
Potrivit familiei, studentul s-ar fi rătăcit și ar fi ajuns la casa greșită. Proprietarii locuinței au sunat la serviciul de urgență 911, suspectând că un necunoscut încearcă să pătrundă în imobil.
Studentul ar fi ajuns la casa greșită
Mama lui Glenn Pysher, Erin Pysher, consideră că fiul său s-ar fi încurcat din cauza zonei împădurite în care se află locuințele.
Potrivit relatării sale, tânărul ar fi ajuns în apropierea casei și ar fi încercat să intre în contact cu persoanele din interior. Proprietarii au interpretat însă situația ca pe o posibilă tentativă de pătrundere prin efracție și au alertat poliția.
Echipajele au ajuns la fața locului în primele ore ale zilei de duminică. Glenn Pysher a fost găsit în spatele locuinței, iar între acesta și polițiști a avut loc o confruntare.
Ulterior, tânărul a fost împușcat mortal.
Biroul Procurorului Districtual din Montgomery County a confirmat existența confruntării și faptul că Glenn Pysher a fost împușcat și ucis. Departamentul de Poliție din Upper Pottsgrove nu a oferit public detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale intervenției, precizând că incidentul este investigat.
Mama studentului: „Direct folosirea forței letale”
Familia tânărului susține că intervenția polițiștilor s-a desfășurat într-un interval extrem de scurt.
Erin Pysher a declarat pentru CBS News că, în jurul orei 00:32, fiul său vorbea la telefon cu prietenii. Potrivit mamei, câteva minute mai târziu, poliția ajunsese deja la fața locului.
„Niciun Taser. Nimic. Direct folosirea forței letale”, a afirmat femeia, prezentând propria versiune asupra celor întâmplate.
Familia spune că nu a primit până acum suficiente explicații din partea poliției și solicită o anchetă care să clarifice în detaliu momentul confruntării și deciziile luate de agenții aflați la fața locului.
Tatăl studentului, Glenwood Pysher, a transmis că nu caută decât să afle adevărul despre moartea fiului său.
„Vreau doar ca lucrurile să fie făcute cum trebuie. Vreau să cunosc adevărul”, a declarat acesta pentru CBS News.
Glenn Pysher urma să înceapă cursurile
Moartea tânărului a lovit puternic familia și comunitatea din care făcea parte. Glenn Pysher era pasionat de baseball și avea planuri pentru următoarea etapă a vieții sale.
Recent, el se transferase la Saint Elizabeth University din Florham Park, New Jersey, unde urma să joace baseball.
Tânărul trebuia să înceapă cursurile luni. Mama sa povestește că se pregătea să îl însoțească la facultate pentru a-l ajuta să își amenajeze camera din cămin.
În locul planurilor pentru noul an universitar, familia se pregătește acum pentru înmormântare.
„Era un copil atât de bun”
Pentru părinții lui Glenn Pysher, circumstanțele morții fac tragedia și mai greu de acceptat.
Erin Pysher spune că fiul său era iubit de oamenii din comunitate și că nu îl consideră o persoană capabilă să reprezinte un pericol pentru cei din jur.
„Este ireal”, a spus femeia, descriind durerea provocată de pierderea copilului său.
„Îmi este greu să respir”, a mai mărturisit aceasta, explicând că încă încearcă să înțeleagă cum o seară petrecută alături de prieteni s-a transformat într-o tragedie.
Tatăl studentului l-a descris, la rândul său, drept „un copil atât de bun”.
Ancheta trebuie să stabilească ce s-a întâmplat
Cazul rămâne în atenția autorităților din Montgomery County, iar investigația urmează să stabilească circumstanțele exacte ale confruntării dintre Glenn Pysher și polițiști.
În acest moment, versiunea familiei și informațiile oficiale disponibile public nu oferă toate detaliile privind ceea ce s-a întâmplat în acele câteva minute dintre sosirea poliției și împușcarea tânărului.
Pentru părinții lui Glenn Pysher, principala întrebare rămâne însă aceeași: cum a fost posibil ca o presupusă confuzie de adresă să se încheie cu moartea unui student de numai 22 de ani?
Familia cere transparență și speră ca ancheta să ofere răspunsuri complete cu privire la intervenția polițiștilor și la circumstanțele care au dus la tragedia din Pennsylvania.