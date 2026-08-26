Student de 22 de ani, împușcat mortal de polițiști în SUA după ce ar fi bătut la ușa greșită. Familia cere răspunsuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 10:13

Tragedie în Pennsylvania, Statele Unite. Un student în vârstă de 22 de ani a fost împușcat mortal de poliție după ce ar fi ajuns din greșeală la o altă locuință decât cea la care intenționa să meargă. Familia tânărului susține că acesta ar fi confundat casele și cere autorităților să explice cum s-a ajuns la folosirea forței letale.

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