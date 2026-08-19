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Politica· 2 min citire
EXCLUSIV. Pîslaru confirmă: a trimis Legea Salarizării la Bruxelles. Precizările ministrului Muncii pentru Realitatea PLUS
Dragoș Pîslaru
Publicat19 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS a obținut răspunsul exclusiv din partea ministrului interimar al Muncii Dragoș Pîslaru în plină revoltă față de legea salarizării! Pîslaru a adeclarat astăzi, pentru Realitatea Plus, că legea lui Bolojan care decimează veniturile românilor a fost trimisă la Bruxelles, iar azi va veni cu clarificări. Foarte important, însă: documentul nu a fost discutat cu sindicatele. Potrivit unor surse, legea ajunge abia azi la partide, iar mâine liderii formațiunilor merg la Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. Aceleași surse spun că, dacă se ajunge la un acord, legea va fi publicată și trimisă în Parlament săptămâna viitoare.
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