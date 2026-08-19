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Politica· 2 min citire

EXCLUSIV. Pîslaru confirmă: a trimis Legea Salarizării la Bruxelles. Precizările ministrului Muncii pentru Realitatea PLUS

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS a obținut răspunsul exclusiv din partea ministrului interimar al Muncii Dragoș Pîslaru în plină revoltă față de legea salarizării! Pîslaru a adeclarat astăzi, pentru Realitatea Plus, că legea lui Bolojan care decimează veniturile românilor a fost trimisă la Bruxelles, iar azi va veni cu clarificări. Foarte important, însă: documentul nu a fost discutat cu sindicatele. Potrivit unor surse, legea ajunge abia azi la partide, iar mâine liderii formațiunilor merg la Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. Aceleași surse spun că, dacă se ajunge la un acord, legea va fi publicată și trimisă în Parlament săptămâna viitoare.

Dragoș Pîslaru a transmis redacției Realitatea PLUS că proiectul Legii salarizării a fost transmis oficialilor Comisiei Europene și că va prezenta miercuri clarificări cu privire la document. Proiectul a ajuns la oficialii europeni înainte de a fi discutat cu sindicatele.

De altfel, reprezentanții sindicatelor susțin că nu au văzut noua formă a proiectului. Aceștia atrag atenția că, potrivit ultimelor simulări pe care le-au analizat împreună cu reprezentanții ministerelor, veniturile unor angajați ar urma să scadă. Sindicatele au anunțat că resping proiectul în cazul în care și noua variantă va prevedea diminuări salariale și că sunt pregătite să reia protestele.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, documentul urmează să fie transmis miercuri partidelor pentru analiză. Joi, liderii formațiunilor politice sunt așteptați la Palatul Cotroceni, unde vor discuta proiectul cu președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a declarat anterior că nu va promulga o lege care duce la scăderea veniturilor. Sursele citate de Realitatea PLUS susțin că, în cazul în care va fi obținut un acord, proiectul va fi publicat și transmis săptămâna viitoare Parlamentului, pentru dezbatere și vot.

Dragoș Pîslaru a precizat că au fost făcute modificări în special în domeniile Educației și Sănătății, unde există cele mai mari probleme.

În același timp, Ministerul Muncii a transmis, în urma unei solicitări Realitatea PLUS, că în ultima formă publicată a proiectului 36% dintre angajați ar urma să rămână cu veniturile blocate.

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