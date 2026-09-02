Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Trump spune că nu vrea continuarea loviturilor împotriva Iranului și cere populației să se ridice
Donald Trump, președintele SUA
Președintele american Donald Trump a transmis că nu dorește continuarea atacurilor asupra Iranului, într-un moment de escaladare majoră a conflictului din regiune. Liderul de la Casa Albă le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva actualei conduceri de la Teheran.
Citește și
- 10:47Explozie într-o gară din Germania, la 55 km de München. Doi răniți
- 10:37Nouă tentativă de sabotaj în Germania, la o zi după atacul din Brandenburg: poliția anchetează cazul
- 10:24FMI avertizează: criza energetică nu s-a încheiat. AI crește presiunea pe consumul de energie
- 10:20Tragedie într-o zonă turistică foarte populară din Egipt. Cel puțin 16 oameni au murit într-un accident cumplit de autobuz
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News