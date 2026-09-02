Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Explozie într-o gară din Germania, la 55 km de München. Doi răniți

Stație tren Germania/ Profimedia

Stație tren Germania/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 sept. 2026, 10:47

Panică într-o gară din Germania! Un obiect necunoscut a explodat miercuri în gara din Augsburg, situată în sudul țării, la aproximativ 55 de kilometri nord-vest de München. Potrivit poliției, două persoane au suferit răni ușoare.

Explozia s-a produs pe un coridor al unei clădiri din gară, potrivit poliției din landul Bavaria, relatează Reuters. Ulterior, autoritățile au anunțat că gara principală din Augsburg, Germania, a fost închisă după ce în incintă a fost găsit un obiect suspect.

„Serviciile feroviare au fost suspendate”, a transmis poliția pe platforma X.

Augsburg este un important nod regional de transport și se află la aproximativ 55 de kilometri nord-vest de München.

Citește și Alertă în Germania. Explozive artizanale descoperite în apropierea unei centrale electrice

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

explozie gara germaniagara germaniaexplozieraniti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe