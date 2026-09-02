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Extern· 1 min citire
Explozie într-o gară din Germania, la 55 km de München. Doi răniți
Stație tren Germania/ Profimedia
Panică într-o gară din Germania! Un obiect necunoscut a explodat miercuri în gara din Augsburg, situată în sudul țării, la aproximativ 55 de kilometri nord-vest de München. Potrivit poliției, două persoane au suferit răni ușoare.
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