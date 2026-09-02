Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Tensiunile dintre Moscova şi Berlin escaladează. Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, convocat la Ministerul rus de Externe

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:02

Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri convocarea însărcinatului cu afaceri al Germaniei la Moscova, la o zi după ce Berlinul a anunţat măsuri de represalii împotriva Rusiei, pe care o acuză că, la începutul lunii august, ar fi trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig.

Diplomatul german, convocat la Ministerul rus de Externe

La data de 2 septembrie, însărcinatul cu afaceri german interimar, Bernd Finke, a fost convocat la minister în urma ”acţiunilor şi declaraţiilor antiruseşti ale autorităţilor germane”, a anunţat diplomaţia rusă pe contul său de Telegram.

Ulterior, un corespondent al agenţiei TASS a relatat că însărcinatul cu afaceri al Germaniei a petrecut aproximativ o oră la minister şi apoi a părăsit clădirea ministerului.

Marţi, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle şi a anunţat măsuri de ripostă. În special, s-a decis închiderea Consulatului general al Federaţiei Ruse de la Bonn începând cu data de 18 septembrie. Printre alte măsuri se numără denunţarea acordului care reglementa activitatea „Casei Rusia” din Berlin şi înăsprirea controlului la intrare pentru cetăţenii ruşi.

Moscova denunţă escaladarea şi evocă posibilitatea reducerii relaţiilor diplomatice

Noile măsuri antiruseşti ale Germaniei, luate sub pretextul incidentului cu drona de la aeroportul din Leipzig, reprezintă o altă ”greşeală gravă” a autorităţilor germane, care contravine intereselor poporului lor, a reacţionat liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În opinia sa, aceste decizii sunt legate de situaţia politică internă din această ţară şi, în special, de poziţia delicată în care se află cancelarul Friedrich Merz.

La rândul său, viceministrul de externe al Federaţiei Ruse, Aleksandr Gruşko, a subliniat într-o discuţie cu jurnaliştii că Germania a ales acum calea escaladării, ceea ce nu exclude nicio soluţie pe cale diplomatică. Astfel, diplomatul a sugerat posibilitatea reducerii nivelului relaţiilor diplomatice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

aeroportul din LeipzigRusiainsarcinatul cu afaceriGermania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe