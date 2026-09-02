Tensiunile dintre Moscova şi Berlin escaladează. Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, convocat la Ministerul rus de Externe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:02

Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri convocarea însărcinatului cu afaceri al Germaniei la Moscova, la o zi după ce Berlinul a anunţat măsuri de represalii împotriva Rusiei, pe care o acuză că, la începutul lunii august, ar fi trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig.

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