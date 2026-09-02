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Extern· 2 min citire
Momentul în care un elicopter rusesc plin cu propagandiști se prăbușește pe un drum aglomerat. Șoferii au scăpat ca prin urechile acului VIDEO
Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește pe un drum aglomerat
Publicat2 sept. 2026, 16:14
Sursănexta
Un elicopter Mi-8 care transporta jurnaliști și membri ai comisiei electorale a ajuns într-un șanț de lângă un drum circulat din Sahalin, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine în timp ce se apropia de un aerodrom. Aparatul de zbor a aterizat forțat și s-a răsturnat pe o parte, iar incidentul s-a produs într-o zonă în care circulau mașini.
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