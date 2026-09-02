Kaja Kallas, după incidentul cu dronă de la Leipzig: „Un act de terorism susținut de un stat”

Incidentul produs la începutul lunii august pe aeroportul german din Leipzig, unde a fost identificată o dronă încărcată cu explozibil, este considerat de Uniunea Europeană un nou episod grav din seria acțiunilor hibride atribuite Rusiei.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că situația prezintă „caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat”, în condițiile în care Germania atribuie Moscovei responsabilitatea pentru trimiterea aparatului la aeroportul din Leipzig.
Autoritățile de la Berlin au anunțat marți măsuri de răspuns împotriva Rusiei. Aeroportul vizat are o importanță strategică, fiind utilizat inclusiv pentru operațiuni ale armatei germane și ale NATO.
UE convoacă reprezentantul Rusiei
Uniunea Europeană a decis să îl convoace pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, într-un demers de protest față de ceea ce Bruxelles-ul descrie drept un nou atac hibrid.
La rândul său, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că reprezentantul Rusiei la Paris va fi convocat. Oficialul francez a precizat că Franța va transmite un protest ferm în legătură cu incidentul de la Leipzig.
Barrot a mai spus că Parisul intenționează să promoveze sancțiuni europene suplimentare împotriva navelor din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Este vorba despre nave care operează frecvent sub pavilioane de conveniență sau identități schimbate pentru a transporta petrol, energie și alte mărfuri rusești, evitând restricțiile internaționale.
Noi sancțiuni, discutate la reuniunea UE
Miniștrii de Externe ai statelor membre UE s-au reunit miercuri la Wicklow, în apropiere de Dublin, pentru a analiza posibile măsuri suplimentare. Kaja Kallas a indicat că statele europene trebuie să își intensifice eforturile dacă vor să limiteze efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
„Vedem atacuri hibride în toată Europa”, a transmis șefa diplomației europene, care a apreciat că aceste incidente ar trebui să fie un semnal de alarmă inclusiv pentru țările considerate mai puțin ferme în raport cu Moscova.
Potrivit acesteia, UE pregătește deja aproximativ 1.600 de noi includeri pe lista sancțiunilor, cu ținte din complexul militar rus. Lista ar putea fi extinsă în perioada următoare.
Miniștrii europeni: Rusia încearcă să divizeze Europa
Mai mulți șefi ai diplomațiilor europene au susținut că acțiunile hibride atribuite Rusiei urmăresc slăbirea solidarității europene și diminuarea sprijinului acordat Ucrainei.
Jean-Noël Barrot a declarat că această strategie nu a produs efectul dorit și că, dimpotrivă, susținerea europeană pentru Kiev s-a consolidat. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a afirmat că Moscova trebuie să înțeleagă faptul că presiunile militare și metodele hibride nu își ating obiectivele.
La reuniunea de la Wicklow a participat și ministrul britanic de Externe, Ed Miliband. El a transmis că Regatul Unit rămâne alături de Ucraina și că tentativele Rusiei de a crea rupturi între aliații europeni vor eșua.