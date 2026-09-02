Kaja Kallas, după incidentul cu dronă de la Leipzig: „Un act de terorism susținut de un stat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 15:43

Incidentul produs la începutul lunii august pe aeroportul german din Leipzig, unde a fost identificată o dronă încărcată cu explozibil, este considerat de Uniunea Europeană un nou episod grav din seria acțiunilor hibride atribuite Rusiei.

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