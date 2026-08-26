Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni în mai multe județe din România. Averse torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 26 august 2026, mai multe avertizări nowcasting de cod galben pentru fenomene meteorologice severe. Sunt vizate localități din Gorj, Dolj, Vâlcea, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Bistrița-Năsăud și Galați, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.
Cod galben în Gorj, Dolj și Vâlcea
Avertizarea este valabilă miercuri, 26 august, între orele 17:00 și 18:00.
În județul Gorj sunt vizate localitățile Turceni, Bâlteni, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Vladimir, Bustuchin, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Hurezani și Bărbătești.
În Dolj, avertizarea vizează Filiași, Brădești, Melinești, Murgași, Bulzești, Fărcaș și Tălpaș.
În Vâlcea sunt vizate Bălcești, Fârtățești, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Livezi, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Diculești, Stănești și Lăcusteni.
În aceste zone sunt prognozate 15-25 l/mp de precipitații, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de 1-2 centimetri.
Furtuni și în Argeș, Prahova, Dâmbovița, Bistrița-Năsăud și Galați
Un alt cod galben este valabil în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, în intervalul 16:50-18:00.
Meteorologii anunță averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice, vânt cu rafale de 50-70 km/h și grindină de aproximativ 1 centimetru.
În Bistrița-Năsăud, avertizarea este valabilă între 16:40 și 19:00, pentru mai multe localități, printre care Beclean, Teaca, Lechința, Chiochiș, Braniștea, Nușeni, Matei și Galații Bistriței. Sunt prognozate cantități de apă de 15-20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 45-50 km/h și grindină de mici dimensiuni.
Și în județul Galați a fost emis cod galben, valabil între 16:25 și 17:30, pentru Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vânători, Braniștea, Schela și Smârdan. Aici sunt așteptate averse de 15-25 l/mp, descărcări electrice, rafale de 45-50 km/h și grindină de 1-2 centimetri.
Avertizările nowcasting sunt de scurtă durată, iar fenomenele pot apărea rapid și pot produce acumulări de apă, probleme pe șosele și condiții dificile de deplasare.