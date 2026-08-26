Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni în mai multe județe din România. Averse torențiale, vijelii și grindină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:32

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 26 august 2026, mai multe avertizări nowcasting de cod galben pentru fenomene meteorologice severe. Sunt vizate localități din Gorj, Dolj, Vâlcea, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Bistrița-Năsăud și Galați, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

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