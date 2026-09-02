Dmitri Medvedev, amenințare voalată la adresa liderilor europeni: ”Călătoresc adesea la Kiev cu trenul…”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 16:16

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat o nouă serie de amenințări la adresa Occidentului, iar unul dintre mesajele sale de pe Telegram pare să vizeze direct liderii europeni care vizitează Ucraina. În contextul escaladării confruntării dintre Moscova și Kiev, Medvedev a făcut referire la faptul că oficialii occidentali „călătoresc adesea la Kiev cu trenul”, o formulare interpretată ca o aluzie la posibilitatea ca aceste curse să devină ținte ale unor atacuri rusești.

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