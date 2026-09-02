Ucraina introduce două niveluri de avertizare aeriană. Care este diferența dintre alerta galbenă și cea roşie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 21:32

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri introducerea unui nou sistem de sirene aeriene în Ucraina, care va diferenția atacurile cu rachete de cele cu drone, în încercarea de a reduce perturbările cauzate de intensificarea bombardamentelor rusești, relatează AFP.

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