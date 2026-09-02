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Tancuri, elicoptere, rachete. Începe înarmarea Europei

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 21:16
Actualizat2 sept. 2026, 21:26
SursăRealitatea PLUS

Războiul de la granițele Europei determină tot mai multe țări membre NATO să își reconfigureze radical strategiile de securitate. Polonia face pași uriași pentru a-și construi cea mai mare și mai bine echipată armată terestră din Europa, în timp ce Grecia investește 3 miliarde de euro în tehnică militară de ultimă generație pentru a-și proteja spațiul aerian.

Polonia își face cea mai mare armată terestră

Varșovia investește zeci de miliarde de euro în tancuri moderne, elicoptere de atac și sisteme de rachetă, având ca obiectiv dublarea efectivelor militare până la sfârșitul acestui deceniu. Pe fondul creșterii cheltuielilor militare în întreaga Europă din cauza războiului din Ucraina, Polonia a transformat apărarea în prioritatea sa absolută. Având o graniță comună cu Ucraina oficialii de la Varșovia consideră Rusia o amenințare directă.

În paralel Grecia face o mutare strategică la fel de ambițioasă. Conducerea de la Atena a semnat un contract uriaș de peste 3 miliarde de euro cu Israelul pentru achiziționarea unui sistem avansat de apărare aeriană supranumit ”Scutul lui Ahile”. Proiectul este conceput să creeze o cupolă de protecție destinat unor categorii și raze diferite de amenințare, deasupra spațiului aerian grec. Grecia urmează să achiziționeze avioane de luptă din Statele Unite și nave militare din Franța și Italia. Ministrul grec al Apărării a dezvăluit că Grecia a achiziționat o flotă de microsateliți și se pregătește pentru primul său satelit geostaționar major.

Deși sistemul american de apărare Patriot este la mare căutare, multe țări s-au orientat către sistemul israelian David Sling, care este mai ieftin și mai eficient. Investițiile masive ale ambelor state arată clar o schimbare profundă în Europa, prin alocarea de bugete record în tehnologie militară de ultimă generație pentru a descuraja orice potențială agresiune.

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