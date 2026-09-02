Tancuri, elicoptere, rachete. Începe înarmarea Europei

Publicat 2 sept. 2026, 21:16 Actualizat 2 sept. 2026, 21:26 Sursă Realitatea PLUS

Războiul de la granițele Europei determină tot mai multe țări membre NATO să își reconfigureze radical strategiile de securitate. Polonia face pași uriași pentru a-și construi cea mai mare și mai bine echipată armată terestră din Europa, în timp ce Grecia investește 3 miliarde de euro în tehnică militară de ultimă generație pentru a-și proteja spațiul aerian.

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