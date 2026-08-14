Cum a ajuns Majoratul o afacere. Revolta unei mame după ce i s-au cerut bani în plic pentru ca fiul său să participe la petrecere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:58

Pentru unii părinți, petrecerile de majorat au început să vină cu o cheltuială care seamănă tot mai mult cu cea asociată unei nunți. O mamă a povestit pe Facebook că fiul ei i-a cerut 500 de lei pentru a merge la aniversarea de 18 ani a unui coleg, susținând că aceasta este suma pe care ar trebui să o aibă în plic.

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