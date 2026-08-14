Cum a ajuns Majoratul o afacere. Revolta unei mame după ce i s-au cerut bani în plic pentru ca fiul său să participe la petrecere

Pentru unii părinți, petrecerile de majorat au început să vină cu o cheltuială care seamănă tot mai mult cu cea asociată unei nunți. O mamă a povestit pe Facebook că fiul ei i-a cerut 500 de lei pentru a merge la aniversarea de 18 ani a unui coleg, susținând că aceasta este suma pe care ar trebui să o aibă în plic.
Femeia spune că a fost surprinsă să descopere că obiceiul de a oferi bani la astfel de evenimente s-ar fi extins și în rândul adolescenților. Mai mult, ea a ajuns să se certe cu propriul copil după ce acesta i-a explicat că nu poate merge fără bani, deoarece ar risca să fie singurul din clasă care nu oferă un plic.
„Sunt mama unui băiat care a trecut clasa a XII-a și mă confrunt cu o situație care, sincer, mi se pare incredibilă. Vă rog, profesori și părinți, să-mi spuneți dacă eu am rămas în urmă cu vremurile sau chiar s-a ajuns la așa ceva!
Colegii din clasa băiatului meu, care îi sunt și prieteni, au început să împlinească frumoasa vârstă de 18 ani și, bineînțeles, să-și organizeze majorate. Până aici, nimic neobișnuit. Numai că am aflat că, mai nou, la aceste petreceri se merge cu plicul, exact ca la nuntă sau botez. Băiatul meu mi-a spus foarte senin că trebuie să aibă 500 de lei la el când merge la majorat.
Eu, sincer, am rămas fără cuvinte. Noi când eram de vârsta lor făceam petreceri de dragul petrecerii. Uneori acasă, alteori, pentru cine își permitea, la un restaurant sau într-un local. Se mergea cu un cadou, fiecare după posibilități. Nu ținea nimeni evidența banilor și nu se punea problema că trebuie să „scoți” cât costă meniul„, scrie femeia.
Mama spune că majoratul a început să semene cu o nuntă
„Cel mai tare mă doare că am ajuns să mă cert cu propriul copil pe tema asta. El îmi spune că „așa se face acum” și că dacă merge fără bani o să fie singurul care nu dă, o să ajungă de râsul clasei. Eu încerc să-i explic că un cadou se face din plăcere, că trebuie să se bucure de petrecere, dar nu reușim nicicum să ne înțelegem”, a susținut ea îndurerată.
Femeia a explicat că fiul său a terminat clasa a XII-a și că mai mulți dintre colegii și prietenii acestuia au început să împlinească 18 ani și să-și organizeze petrecerile de majorat.
Pentru ea, organizarea unor astfel de petreceri nu este neobișnuită. Ceea ce i se pare însă surprinzător este faptul că invitații ar fi ajuns să ofere bani în plic, după un model pe care îl asociază mai degrabă cu nunțile sau botezurile.
O prietenă ar fi dat 1.000 de lei la un majorat
Femeia spune că discuția despre banii oferiți la majorate a devenit și mai surprinzătoare după ce a aflat cât ar fi lăsat o prietenă de-a sa la o astfel de petrecere.
Potrivit mamei, aceasta ar fi dat 1.000 de lei la un majorat, pe motiv că evenimentul a fost unul mai elaborat, cu artificii și formație, și s-a desfășurat într-un local mai scump.
Reacția femeii a fost una de uimire, mai ales în condițiile în care vorbește despre o petrecere dedicată unui adolescent care împlinește 18 ani.
„Poftim?! Chiar am ajuns să tratăm majoratul unui copil ca pe o nuntă?”, a spus ea intrigată.
„Nu sunt zgârcită, dar nu am de unde”
Mama a precizat că problema nu este lipsa dorinței de a face un cadou, ci valoarea sumelor despre care spune că sunt solicitate pentru aceste petreceri.
Ea susține că nu se consideră o persoană zgârcită, însă nu își permite să ofere 500 sau chiar 1.000 de lei pentru fiecare majorat la care ar participa fiul său.
„Și sunt 27 de copii în clasă! Dacă se merge la toți, despre ce sumă vorbim?”.