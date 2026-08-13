Nume de cod din filmele cu James Bond. Cum călătoreau frații Andrew și Tristan Tate prin lume sub identități false

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 15:28

Anchetatorii au descoperit un nou detaliu controversat în dosarul fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane. Potrivit publicației americane New York Post, cei doi frați ar fi deținut un adevărat arsenal de pașapoarte emise pe nume și identități diferite. Printre acestea se numără și un pseudonim desprins direct din universul romanelor cu James Bond, utilizat pentru deplasări clandestine peste hotare.

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