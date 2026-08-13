Nume de cod din filmele cu James Bond. Cum călătoreau frații Andrew și Tristan Tate prin lume sub identități false

Anchetatorii au descoperit un nou detaliu controversat în dosarul fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane. Potrivit publicației americane New York Post, cei doi frați ar fi deținut un adevărat arsenal de pașapoarte emise pe nume și identități diferite. Printre acestea se numără și un pseudonim desprins direct din universul romanelor cu James Bond, utilizat pentru deplasări clandestine peste hotare.
Printre detaliile cel mai puțin obișnuite descoperite de anchetatori se numără un pașaport mexican identificat pe numele lui Tristan Tate. Deși documentul conținea fotografia reală și data nașterii acestuia, numele trecut pe pașaport era „Vladimir Scorpius”.
Identitatea nu este una întâmplătoare, ci reprezintă o trimitere directă la antagonistul principal din romanul „Scorpius”, scriere din seria James Bond publicată de John Gardner în 1988. Tristan nu s-a limitat doar la utilizarea pașaportului:
A apărut într-un videoclip pe o ambarcațiune prezentându-se public drept „Vladimir Scorpius”;
A înregistrat în Marea Britanie o firmă numită Scorpius Ltd., aluzie directă la traficantul de arme fictiv din cărțile cu agentul 007.
La rândul său, Andrew Tate s-a lăudat deschis pe rețelele de socializare că dispune de „opt vieți, opt permise și pașapoarte”, afirmând că a reușit în repetate rânduri să fenteze vigilența autorităților din mai multe state.
Anchetatorii britanici susțin că au strâns dovezi concrete privind existența pașaportului mexican fictiv și au identificat acte de călătorie emise pe numele fraților Tate în Marea Britanie, SUA, Estonia, Nigeria, Polonia și insula Vanuatu.
Arestați la un gala de box în Miami: Risc major de fugă și presiuni asupra martorilor
Andrew (39 de ani) și Tristan Tate (38 de ani) au fost reținuți pe 18 iulie 2026 de agenții US Marshals chiar în timpul unei gale de box fără mănuși organizate în Miami. În prezent, aceștia sunt închiși într-o unitate federală de maximă securitate din Statele Unite.
Procurorii britanici se opun ferm eliberării celor doi pe cauțiune, argumentând că accesul la identități false și la un pașaport mexican le oferă mijloacele ideale pentru a fugi de justiție. De asemenea, autoritățile au subliniat că există „motive substanțiale” de a crede că, odată lăsați în libertate, cei doi frați ar încerca să identifice și să facă presiuni asupra martorilor din dosar.
59 de infracțiuni în Marea Britanie și dosare grele în România
Cei doi frați duc o luptă aprigă în instanțele americane pentru a bloca extrădarea lor în Marea Britanie. Acolo, pe numele lor au fost formulate 59 de acuzații penale, care includ:
Noile capete de acuzare au fost adăugate recent, în urma declarațiilor oferite de alte patru presupuse victime. În paralel, reprezentantul lor legal, avocatul Joe McBride, a susținut în fața judecătorilor că clienții săi sunt hărțuiți de alți deținuți din cauza notorietății cazului și că viața le este pusă în pericol în stare de arest.
Acuzațiile din SUA și Marea Britanie completează tabloul problemelor juridice cu care frații Tate se confruntă în România. Pe plan local, procurorii îi anchetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, acte sexuale cu un minor și spălare de bani.
Toate aceste acuzații au fost respinse categoric de Andrew și Tristan Tate, care susțin că sunt nevinovați.