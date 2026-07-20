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Extern· 1 min citire
Andy Burnham, numit premier al Regatului Unit de regele Charles al III-lea. Noul lider laburist formează Guvernul
Regele Charles și Andy Burnham
Andy Burnham, noul lider al Partidului Laburist britanic, a fost numit luni în funcția de premier al Regatului Unit. Regele Charles al III-lea i-a cerut oficial să formeze un nou Guvern, potrivit unui scurt comunicat transmis de Palatul Buckingham.
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