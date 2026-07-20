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Andy Burnham, numit premier al Regatului Unit de regele Charles al III-lea. Noul lider laburist formează Guvernul

Regele Charles și Andy Burnham

Regele Charles și Andy Burnham

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:19

Andy Burnham, noul lider al Partidului Laburist britanic, a fost numit luni în funcția de premier al Regatului Unit. Regele Charles al III-lea i-a cerut oficial să formeze un nou Guvern, potrivit unui scurt comunicat transmis de Palatul Buckingham.

Andy Burnham, primit de regele Charles al III-lea

Fostul primar al regiunii Greater Manchester a ajuns luni la prânz la Palatul Buckingham, unde a avut o întrevedere cu suveranul britanic. Andy Burnham a fost însoțit de soția sa, Marie-France van Heel, care este de origine olandeză.

După întâlnirea cu regele Charles al III-lea, noul premier britanic s-a îndreptat către reședința oficială de la numărul 10, Downing Street. Burnham are 56 de ani și preia conducerea Guvernului după alegerea sa în fruntea Partidului Laburist.

Al patrulea premier numit în timpul domniei lui Charles al III-lea

Andy Burnham devine al patrulea premier al Regatului Unit numit de regele Charles al III-lea. Suveranul britanic se află pe tron din septembrie 2022, iar noul lider laburist este cel mai recent șef al Guvernului căruia i-a cerut să formeze un Cabinet.

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