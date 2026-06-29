Contract istoric pentru Armata Română: sistemul israelian care poate doborî drone, avioane și rachete, în valoare de 2 miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:44

România face unul dintre cele mai importante achiziții militare din ultimii ani. Ministerul Apărării Naționale a semnat un acord cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru cumpărarea sistemelor de apărare aeriană SPYDER, într-un program evaluat la peste două miliarde de euro.

Distribuie articolul