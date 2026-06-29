Contract istoric pentru Armata Română: sistemul israelian care poate doborî drone, avioane și rachete, în valoare de 2 miliarde de euro

România face unul dintre cele mai importante achiziții militare din ultimii ani. Ministerul Apărării Naționale a semnat un acord cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru cumpărarea sistemelor de apărare aeriană SPYDER, într-un program evaluat la peste două miliarde de euro.
Contractul reprezintă cea mai mare vânzare din istoria companiei israeliene Rafael și a doua cea mai mare tranzacție realizată vreodată de industria de apărare din Israel.
România cumpără sisteme moderne de apărare aeriană
Compania israeliană Rafael a anunțat oficial finalizarea acordului cu Ministerul Apărării Naționale pentru furnizarea sistemelor SPYDER cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune.
Achiziția face parte din programul de modernizare a apărării aeriene SHORAD-VSHORAD al României și este evaluată la peste două miliarde de euro.
Potrivit informațiilor comunicate, primul contract include un sistem integrat SHORAD-VSHORAD, trei sisteme VSHORAD, un sistem SHORAD și infrastructura necesară pentru instruirea militarilor și simularea operațiunilor.
Livrările vor începe în următorii trei ani
Acordul prevede furnizarea lansatoarelor, interceptoarelor, sistemelor radar, echipamentelor de instruire și pachetului complet de suport logistic.
Primele două sisteme VSHORAD urmează să fie livrate în termen de trei ani, iar pregătirea operatorilor va începe înainte de recepția oficială a echipamentelor.
Capacitatea operațională inițială este planificată să fie atinsă în aproximativ 36 de luni.
Pe termen lung, acordul-cadru semnat în iulie 2025 prevede achiziționarea a șase sisteme integrate SHORAD-VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, împreună cu muniția, instruirea și suportul logistic aferente.
Ce poate face sistemul SPYDER
SPYDER este un sistem mobil de apărare aeriană conceput pentru a reacționa rapid împotriva unei game variate de amenințări.
Acesta poate intercepta avioane, elicoptere, drone, UAV-uri, muniții ghidate de precizie și anumite categorii de rachete balistice tactice.
Familia SPYDER cuprinde mai multe variante, inclusiv SPYDER SR, MR, LR, ER și All-in-One.
Sistemul utilizează rachetele Python-5 și Derby, adaptate pentru lansarea de la sol și proiectate pentru combaterea amenințărilor aeriene moderne.
De asemenea, este dotat cu senzori electro-optici și comunicații prin legături de date, putând angaja simultan mai multe ținte aflate la distanțe de până la 160 de kilometri, indiferent de condițiile meteorologice.
Radarul EL/M-2106, produs de Israel Aerospace Industries prin divizia Elta, este capabil să urmărească până la 500 de ținte simultan, inclusiv în timpul deplasării.
Contractul a fost câștigat prin licitație
Compania Rafael a fost desemnată câștigătoare în urma unei licitații restrânse organizate pentru furnizarea bateriilor SPYDER destinate armatei române.
Autoritățile române au precizat că noua achiziție respectă cerințele NATO și urmărește consolidarea capacității de apărare împotriva amenințărilor actuale, inclusiv atacurile cu drone și rachete de croazieră.
Reprezentanții Rafael vorbesc despre un acord strategic
Președintele Consiliului de Administrație al Rafael, Yuval Steinitz, a descris contractul drept unul de importanță strategică pentru companie.
„Acordul cu România este unul strategic care demonstrează leadershipul tehnologic și excelența de durată a Rafael în domeniul apărării aeriene. Mulțumim Guvernului României pentru alegerea sistemului SPYDER și salutăm intrarea României în comunitatea națiunilor care au ales sistemul Rafael pentru a-și proteja cetățenii”, a declarat președintele consiliului de administrație al Rafael, prof. Yuval Steinitz.
Acesta a adăugat:
„În calitate de lider în inovația în domeniul apărării, vom continua să contribuim la securitatea partenerilor noștri prin dezvoltarea celor mai avansate tehnologii și a unor colaborări industriale productive.”
România folosește de ani buni tehnologie militară israeliană
Rafael colaborează cu România de aproximativ trei decenii, perioadă în care a furnizat sisteme de rachete tactice SPIKE, echipamente electro-optice și sisteme de comunicații destinate forțelor terestre, aeriene și navale.
Sistemul SPYDER este deja utilizat de mai multe state din lume, printre care Republica Cehă, Emiratele Arabe Unite, Maroc, India, Filipine, Vietnam, Kenya și Singapore.
Achiziția României a fost aprobată de Parlament și se înscrie în programul de modernizare SHORAD-VSHORAD, prin care Forțele Armate Române urmează să fie dotate cu sisteme moderne integrate în rețeaua de apărare a NATO.
În paralel, presa internațională relatează că România analizează și posibilitatea achiziționării sistemului israelian Iron Dome, ceea ce ar transforma țara în primul stat european care ar opera celebrul interceptor cu rază scurtă de acțiune dezvoltat în Israel.