Mihaela Rădulescu acuză familia lui Felix Baumgartner că nu îi restituie ultimul cadou primit de la sportiv, înainte să moară

La aproape un an de la moartea lui Felix Baumgartner, apar tensiuni neașteptate în jurul lucrurilor rămase în urma sportivului. Mihaela Rădulescu a ieșit public și a vorbit despre un conflict cu familia acestuia, susținând că nu a primit nici până acum obiectul cu o puternică valoare sentimentală.

Vedeta spune că este vorba despre o motocicletă personalizată, cunoscută drept „Monkey”, pe care partenerul ei ar fi cumpărat-o și modificat-o special pentru ea, chiar înainte de tragedie.

„Singurul lucru pe care l-am cerut”

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Mihaela Rădulescu descrie situația ca fiind una dureroasă și frustrantă, afirmând că a încercat în repetate rânduri să intre în posesia motocicletei, fără rezultat.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat. Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat”, a transmis vedeta.

Ea susține că există inclusiv materiale video care ar demonstra că Felix Baumgartner intenționa să îi ofere motocicleta.

„Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată”, a mai spus aceasta.

Facturi, refuzuri și acuzații

Situația nu se oprește însă aici. Mihaela Rădulescu afirmă că nu a reușit să obțină nici documentele motocicletei, deși ar exista martori care pot confirma achiziția.

Mai mult, susține că familia sportivului i-ar fi transmis o factură de aproximativ 1.800 de franci elvețieni pentru modificările tehnice realizate asupra vehiculului, sumă pe care acesta nu ar fi apucat să o plătească.

„Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el? Acum să vedeți partea «amuzantă». Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1.800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia. «Amuzant», nu-i așa?… Da… Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre – două Triumph, două KTM”, a mai transmis vedeta.

Mesaj public în lipsa dialogului

În lipsa unei comunicări directe cu familia fostului sportiv, Mihaela Rădulescu spune că a ales să vorbească public despre situație.

„Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând”, a mai spus aceasta.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în Italia, la Porto Sant’Elpidio, în urma unui accident de parapantă motorizată, după ce a pierdut controlul aparatului de zbor și s-a prăbușit într-un complex de vacanță.