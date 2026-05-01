Topul celor mai spectaculoase plaje din lume în 2026. Europa urcă spectaculos în clasament, iar o destinație ajunge pe locul 2 global

Sursă: worlds50beaches.com

Clasamentul anual realizat de World’s 50 Best Beaches pentru anul 2026 a fost publicat, iar rezultatele aduc schimbări importante în topul mondial al destinațiilor de coastă.

Europa iese puternic în evidență, cu mai multe plaje incluse în top, inclusiv una care urcă până pe locul al doilea la nivel global.

Selecția a fost realizată pe baza voturilor și nominalizărilor venite de la peste 1.000 de specialiști din turism, inclusiv jurnaliști, agenți de turism și creatori de conținut. Criteriile au inclus calitatea apei, peisajul natural, nivelul de aglomerație și experiența generală oferită vizitatorilor, cu un accent clar pe zonele cât mai puțin afectate de intervenția umană.

Locul 1 mondial: o plajă izolată din Filipine

Pe prima poziție în clasamentul global se află Entalula Beach, situată pe insula Palawan din Filipine.

Accesul se face exclusiv pe apă, cu barca, ceea ce limitează semnificativ fluxul de turiști și contribuie la păstrarea unui cadru natural aproape intact. Plaja este cunoscută pentru stâncile de calcar spectaculoase și apele de un albastru extrem de clar, considerate printre cele mai curate din lume.

Europa surprinde: locul 2 mondial merge în Grecia

Pe poziția a doua la nivel global se află Fteri Beach, o plajă izolată dintr-un golf ascuns al insulei Kefalonia.

Accesul nu este deloc ușor: se poate ajunge fie pe mare, fie printr-o drumeție dificilă. Tocmai această izolare a păstrat zona într-o stare naturală aproape complet neatinsă.

Juriul a evidențiat atmosfera liniștită și peisajul sălbatic, considerând-o una dintre cele mai autentice experiențe de coastă din lume.

Europa domină topul global

În total, 11 plaje europene au reușit să intre în top 50 mondial, din țări precum Spania, Italia, Portugalia și Franța, confirmând atractivitatea puternică a continentului pentru turismul de coastă.

Printre cele mai bine clasate destinații europene se numără:

Fteri Beach, Kefalonia, Grecia (locul 2)

Cala Macarella, Menorca, Spania (locul 12)

Cala Dei Gabbiani, Sardinia, Italia (locul 18)

Kaputaş Beach, Turcia (locul 29)

Porto Katsiki, Lefkada, Grecia (locul 34)

Santa Giulia, Corsica, Franța (locul 35)

Playa Cofete, Fuerteventura, Spania (locul 39)

Praia da Falésia, Algarve, Portugalia (locul 43)

Porto Timoni, Corfu, Grecia (locul 46)

La Pelosa, Sardinia, Italia (locul 48)

Keem Beach, County Mayo, Irlanda (locul 50)

Cum a fost făcut clasamentul

World’s 50 Best Beaches a realizat topul pe baza unor criterii stricte, care nu vizează doar frumusețea vizuală, ci și echilibrul natural al fiecărei destinații.

Au fost luate în calcul:

unicitatea peisajului

calitatea apei

prezența faunei marine

gradul de aglomerație

nivelul de conservare naturală

Accentul principal a fost pus pe plajele care oferă o experiență cât mai apropiată de natură, cu intervenție umană minimă.