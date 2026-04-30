Test IQ pentru minți agere: care dintre pahare se umple primul? Provocarea care pune pe jar internetul

Testele de inteligență continuă să fie printre cele mai populare provocări online, mai ales atunci când combină logica cu atenția la detalii. Un astfel de test IQ a devenit viral datorită simplității aparente și dificultății reale: trebuie să descoperi care dintre cele patru pahare se va umple primul.

La prima vedere, exercițiul pare banal. Tot ce ai de făcut este să analizezi o imagine și să alegi varianta corectă. Totuși, mulți participanți sunt induși în eroare de detalii subtile și ajung la concluzii greșite. Aici intervine adevărata provocare: capacitatea de concentrare și observare.

Test IQ: care este paharul care se umple primul?

Pentru a rezolva corect acest puzzle vizual, este esențial să privești imaginea cu atenție și să nu te grăbești. Deși tentația este să dai un răspuns rapid, graba poate duce la erori. Testul devine mai dificil atunci când îți impui o limită de timp.

Specialiștii spun că astfel de exerciții contribuie la stimularea creierului, îmbunătățind conexiunile neuronale și dezvoltând gândirea logică. În plus, ele antrenează atenția distributivă și capacitatea de analiză.

Dacă nu ai reușit să identifici răspunsul corect din prima, un mic indiciu ar putea face diferența: concentrează-te pe paharele din partea dreaptă a imaginii. Unele trasee pot părea funcționale, dar sunt, de fapt, blocate.

De ce sunt importante testele IQ?

Testele de inteligență și iluziile optice nu sunt doar o formă de divertisment. Ele joacă un rol important în dezvoltarea cognitivă, ajutând la îmbunătățirea memoriei, a atenției și a vitezei de procesare a informației.

În plus, scorul IQ este adesea asociat cu anumite niveluri de performanță intelectuală:

Peste 140 – nivel specific geniilor și liderilor excepționali

131 – 140 – întâlnit la cercetători, experți și manageri de top

121 – 130 – peste medie, aproximativ 6% din populație

111 – 120 – ușor peste media normală

101 – 110 – nivel considerat mediu

Chiar dacă pare un simplu joc, acest tip de test IQ poate scoate la iveală abilități importante precum spiritul de observație și răbdarea. Așadar, înainte să alegi răspunsul, analizează fiecare detaliu. Uneori, soluția corectă este ascunsă acolo unde te aștepți mai puțin.