Test IQ: Poți completa corect seria luni, vineri, marți, sâmbătă? Doar mințile agere găsesc răspunsul rapid
Dacă îți plac provocările logice și vrei să îți testezi atenția și viteza de gândire, acest test IQ este exact ce îți trebuie. Deși pare simplu la prima vedere, exercițiul ascunde un tipar pe care mulți nu reușesc să îl observe din prima.
Completează seria: luni, vineri, marți, sâmbătă, ?
Ai doar câteva secunde la dispoziție pentru a identifica regula și a găsi răspunsul corect. Concentrează-te și analizează cu atenție fiecare element din șir.
Cum se rezolvă testul IQ
Pentru a descoperi logica din spatele seriei, trebuie să observi relația dintre zilele enumerate. Cheia exercițiului este următoarea regulă:
Fiecare zi din serie se obține prin adăugarea a 4 zile la ziua anterioară.
Să verificăm pas cu pas:
Luni + 4 zile = vineri
Vineri + 4 zile = marți
Marți + 4 zile = sâmbătă
Continuând același tipar:
Sâmbătă + 4 zile = miercuri
Răspunsul corect este: miercuri
Ce spune acest test despre tine
Dacă ai reușit să găsești rapid răspunsul, ai o bună capacitate de observație și gândire logică. Astfel de exerciții sunt excelente pentru antrenarea creierului și îmbunătățirea atenției la detalii.
Dacă nu ai descoperit soluția din prima, nu este un motiv de îngrijorare. Aceste teste devin mai ușoare odată cu exercițiul și antrenamentul constant.
Clasificarea nivelului de IQ
În funcție de rezultatele generale ale testelor de inteligență, nivelul IQ este împărțit astfel:
Peste 140 – nivel de geniu, lideri excepționali
131 – 140 – specialiști, cercetători, manageri de top
121 – 130 – peste medie, aproximativ 6% din populație
111 – 120 – ușor peste medie
101 – 110 – nivel mediu de inteligență
91 – 100 – sub medie, dar frecvent întâlnit
81 – 90 – ușor sub medie
71 – 80 – dificultăți în înțelegerea conceptelor complexe
Testele de tip IQ nu sunt doar o metodă de divertisment, ci și un mod eficient de a-ți antrena mintea. Exercițiile de logică, precum cel de mai sus, îți pot îmbunătăți capacitatea de analiză și viteza de reacție.
