Test IQ: Poți completa corect seria luni, vineri, marți, sâmbătă? Doar mințile agere găsesc răspunsul rapid

Dacă îți plac provocările logice și vrei să îți testezi atenția și viteza de gândire, acest test IQ este exact ce îți trebuie. Deși pare simplu la prima vedere, exercițiul ascunde un tipar pe care mulți nu reușesc să îl observe din prima.

Provocarea este următoarea:

Completează seria: luni, vineri, marți, sâmbătă, ?

Ai doar câteva secunde la dispoziție pentru a identifica regula și a găsi răspunsul corect. Concentrează-te și analizează cu atenție fiecare element din șir.

Cum se rezolvă testul IQ

Pentru a descoperi logica din spatele seriei, trebuie să observi relația dintre zilele enumerate. Cheia exercițiului este următoarea regulă:

Fiecare zi din serie se obține prin adăugarea a 4 zile la ziua anterioară.

Să verificăm pas cu pas:

Luni + 4 zile = vineri

Vineri + 4 zile = marți

Marți + 4 zile = sâmbătă

Continuând același tipar:

Sâmbătă + 4 zile = miercuri

Răspunsul corect este: miercuri

Ce spune acest test despre tine

Dacă ai reușit să găsești rapid răspunsul, ai o bună capacitate de observație și gândire logică. Astfel de exerciții sunt excelente pentru antrenarea creierului și îmbunătățirea atenției la detalii.

Dacă nu ai descoperit soluția din prima, nu este un motiv de îngrijorare. Aceste teste devin mai ușoare odată cu exercițiul și antrenamentul constant.

Clasificarea nivelului de IQ

În funcție de rezultatele generale ale testelor de inteligență, nivelul IQ este împărțit astfel:

Peste 140 – nivel de geniu, lideri excepționali

131 – 140 – specialiști, cercetători, manageri de top

121 – 130 – peste medie, aproximativ 6% din populație

111 – 120 – ușor peste medie

101 – 110 – nivel mediu de inteligență

91 – 100 – sub medie, dar frecvent întâlnit

81 – 90 – ușor sub medie

71 – 80 – dificultăți în înțelegerea conceptelor complexe

Testele de tip IQ nu sunt doar o metodă de divertisment, ci și un mod eficient de a-ți antrena mintea. Exercițiile de logică, precum cel de mai sus, îți pot îmbunătăți capacitatea de analiză și viteza de reacție.