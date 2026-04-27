Cine sunt zodiile care vor străluci în luna mai. Astrele le-au pregătit surprize colosale

Sursă: Realitatea.Net

Luna mai vine la pachet cu energii favorabile pentru mai multe zodii, însă doar unele semne vor ieși clar în evidență. Leii vor fi în centrul atenției și au mari șanse de succes, în timp ce alți nativi se bucură de oportunități în dragoste, carieră și planuri personale.

Berbec

Te concentrezi pe finanțele tale! Luna începe cu Soarele trecând prin Taur și poate că e timpul să-ți repui bugetul pe drumul cel bun sau poate ești gata să ceri o mărire de salariu.

Următoarele săptămâni te vor ajuta să-ți aperi valoarea și să construiești o relație sănătoasă cu finanțele și bunurile tale.

Banii sunt energici și ești gata să-ți construiești obiceiuri sănătoase care îți vor aduce un sentiment mai profund de securitate emoțională și financiară. De asemenea, s-ar putea să investești în tine și în ideile tale – ești gata să faci primul pas către unele dintre visele tale.

Taur

La mulți ani, Taur! Astrele se aliniază pentru a te ajuta să te concentrezi asupra ta, pe măsură ce Soarele trece prin semnul tău la începutul lunii.

Acum este momentul să te reinventezi. Joacă-te cu stilul tău, cu exprimarea ta de sine și pășește în versiunea viitoare a ta, care ți-a atins deja unele dintre obiectivele tale.

Aceasta marchează o perioadă fertilă de noi începuturi în viața ta și te ajută să-ți stabilești obiective personale care te inspiră și te incită!

Gemeni

Este exact ceea ce ai nevoie acum: puțină izolare. Luna începe cu Soarele călătorind prin Taur, iar tu te simți epuizat și gata să te cuibărești în pat și să te detașezi.

Totul pare suprastimulant și ai putea folosi puțină singurătate pentru a-ți ordona gândurile și a te recalibra. Timpul petrecut singur te poate ajuta să descoperi perspective profunde și, în același timp, să te reîncarci.

De asemenea, s-ar putea să navighezi prin perioade de durere, sfârșituri sau o schimbare a obiceiurilor și tiparelor personale care pare dificilă în acel moment, dar poate aduce un nou început la momentul potrivit.

Rac

Prieteniile tale sunt în prim-plan. Luna începe cu Soarele călătorind prin Taur, iar tot ce îți dorești este să-ți petreci timpul construind amintiri cu prietenii și oamenii care te fac să te simți văzut.

S-ar putea să ai planificate niște aventuri distractive sau să găsești un sentiment de comunitate într-un grup nou de oameni pe care îi întâlnești, în timp ce faci voluntariat sau online.

De asemenea, ești mai conștient de prieteniile care te fac să te simți apreciat și de anumite prietenii pe care s-ar putea să le fi depășit. Acordă atenție celor care te susțin și celor care te lasă să te simți epuizat.

Leu

Nu poți evita lumina reflectoarelor! Luna începe cu Soarele călătorind prin Taur, ajutându-te să obții mai multă recunoaștere și aplauze mult așteptate.

Ai putea accepta o promovare, să faci progrese către un obiectiv personal, să atingi o piatră de hotar în viața ta sau să-ți găsești o nouă chemare sau un nou scop.

Te simți aliniat și plin de speranță în ceea ce privește viața pe care ți-o construiești. Acest lucru poate aduce, de asemenea, distincții profesionale sau evoluții importante în relații.

Câștigi atenție mai ușor și ieși în evidență, așa că asumă-ți riscul și dă Universului ceea ce îți dorești cu adevărat.

Fecioară

Ești cufundată în gânduri! Luna începe cu Soarele mișcându-se prin Taur, punându-te într-o dispoziție contemplativă.

Ești ocupată să înveți lucruri noi, să experimentezi și să-ți extinzi viziunea asupra lumii. Perspectivele se pot schimba, iar conversațiile pot părea că îți schimbă viața.

Aceasta este o oportunitate de a te depărta și de a te gândi la imaginea de ansamblu: ce contează cu adevărat și ce vrei să faci cu viața ta? Poate că e timpul să te înscrii la un curs și să înveți o nouă abilitate.

Balanță

Ești în Lumea de Dincolo. Luna începe cu Soarele mișcându-se prin Taur, ajutându-te să devii mai conștient de emoțiile tale mai profunde.

Îți gestionezi sentimentele de durere, vinovăție, resentimente și vulnerabilitate. Acest lucru poate părea dificil și tensionat, dar petrecerea timpului cu latura ta întunecată și temerile te poate ajuta să te eliberezi.

Practic, te concentrezi mai mult pe finanțele tale și pe luarea deciziilor financiare care te pregătesc pentru viitor.

Scorpion

Îți dorești mai multe conexiuni individuale! Luna începe cu Soarele care trece prin Taur, încurajându-te să-ți investești energia în relațiile importante.

Persoanele singure ar putea lua în considerare găsirea unui partener, iar cuplurile se concentrează pe rezolvarea problemelor și pe parcursurile următoare.

Acesta poate fi, de asemenea, un sezon care îți aduce noi colaborări și oportunități.

Săgetător

E timpul să te pui pe treabă! Luna începe cu Soarele mișcându-se prin Taur, ajutându-te să reflectezi mai mult asupra vieții și obiceiurilor tale de zi cu zi.

Dacă vrei să-ți schimbi rutina sau să renunți la un obicei prost, acum este momentul tău.

De asemenea, ai putea să-ți asumi mai multe responsabilități sau să te concentrezi mai mult pe muncă.

Există o nevoie mai mare de a stabili limite ferme și de a te asigura că alți oameni nu profită de bunătatea și generozitatea ta.

Capricorn

E timpul să te răsfeți! Luna începe cu Soarele călătorind prin Taur, invitându-te să iei legătura cu latura ta jucăușă.

Copilul și adolescentul tău interior conduc spectacolul și îți cer să prioritizezi activitățile și oamenii din viața ta care te luminează.

Acesta poate fi și un moment romantic – distractiv pentru întâlniri, flirt sau experimentare.

S-ar putea să observi că ești mai magnetic – oamenii sunt atrași de tine atunci când te exprimi autentic. Așa că ia-ți o șansă și distrează-te!

Vărsător

Te simți puțin ciudat. Luna începe în sezonul Taurului, ceea ce te pune într-o dispoziție mai privată și reflexivă.

Te gândești mai mult la trecutul tău și la modul în care acesta a influențat prezentul și viitorul tău.

Problemele cu familia, colegii de apartament sau deciziile legate de locuință pot fi în centrul atenției.

Rezistă FOMO și permite-ți să te odihnești și să te reîncarci. Mediul confortabil și oamenii în fața cărora nu trebuie să performezi sunt exact ceea ce ai nevoie.

Pești

Ești gata să-ți rescrii propria narațiune! Luna începe în sezonul Taurului, aducând atenția asupra minții tale.

Ești mai conștient de modul în care vorbești cu tine însuți și de poveștile pe care ți le spui.

Este o perioadă aglomerată pentru învățare, comunicare și schimbarea tiparelor de gândire.

Conversațiile devin mai semnificative, iei decizii importante și aduci mai multă curiozitate în viața ta.

Timpul petrecut cu prietenii și cei dragi este, de asemenea, un punct central – ești foarte solicitat și te simți sociabil, potrivit sursei.