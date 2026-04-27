Pui cu smântână și usturoi verde. O rețetă simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele în care nu știi ce să mai gătești

Sursă: Realitatea.Net

Puiul cu smântână și usturoi verde este genul de preparat care aduce imediat senzația de „acasă”. Simplu, dar incredibil de aromat, combină frăgezimea cărnii de pui cu cremozitatea smântânii și prospețimea ușor picantă a usturoiului verde. Este o rețetă perfectă pentru mesele în familie sau pentru momentele în care vrei ceva reconfortant, fără să depui prea mult efort. Cu ingrediente la îndemână și pași ușor de urmat, acest fel de mâncare reușește să transforme o zi obișnuită într-una cu gust autentic românesc.

INGREDIENTE:

500 g piept de pui

amidon (opțional)

ulei de măsline

2-3 legături usturoi verde

500 ml smântână de gătit

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Taie pieptul de pui în cuburi potrivite. Condimentează bucățile de carne cu sare și piper, apoi tăvălește-le prin amidon.

Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește carnea pe toate părțile, până capătă o crustă ușoară. Adaugă usturoiul tăiat rondele și lasă-l câteva secunde, cât să-și elibereze aroma.

Toarnă smântâna și, dacă este nevoie, adaugă puțină apă pentru a subția sosul. Lasă preparatul să fiarbă la foc mic, amestecând din când în când. Potrivește din nou de sare și piper și gătește încă 5–7 minute, până când sosul se leagă ușor.

Oprește focul, presară deasupra câteva rondele proaspete de usturoi și servește puiul cu smântână alături de garnitura preferată sau o salată de sezon, potrivit sursei.