Ruladă cu nucă de cocos și banane. Rețeta pas cu pas pentru un desert pufos, aromat și ușor de preparat acasă
Rulada cu nucă de cocos și banane este genul de desert care aduce împreună simplitatea ingredientelor și un gust exotic, perfect pentru orice moment al zilei. Combinația dintre dulceața naturală a bananelor bine coapte și aroma fină, ușor crocantă a nucii de cocos creează un echilibru delicios, care te duce cu gândul la vacanțe tropicale. Textura pufoasă a ruladei, împletită cu umplutura cremoasă, face din acest desert o alegere ideală atât pentru mesele în familie, cât și pentru ocazii speciale. În plus, este o rețetă ușor de pregătit, dar cu un rezultat care impresionează de fiecare dată.
INGREDIENTE
Blat:
200 ml de lapte
50 gr de cacao
5 linguri de zahar
400 gr de biscuiti(picnic)
1 fiola de esenta de rom
Crema:
1 pachet de unt(250 gr)
150 gr nuca de cocos
zahar 7-8 linguri
+ 2 banane
MOD DE PREPARARE:
Blat: Biscuitii se piseaza, apoi se fierbe laptele cu cacao si zaharul. Se ia de pe foc si se adauga fiola de esenta de rom, apoi se amesteca toate cu biscuitii. Se lasa la racit, apoi se intinde compozitia cu biscuiti pe un celofan ca o foaie de placinta.
Crema: Se freaca untul moale cu zaharul pana se topeste si apoi se adauga nuca de cocos.
Se intinde crema pe blatul biscuiti si se se pun bananele intregi. Se ruleaza bine, se infasoara in folie de plastic si se da la rece cateva ore, potrivit sursei.
