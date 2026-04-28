Alimentele pe care nu trebuie să le acoperi cu folie de aluminiu. Pot deveni adevărate bombe pentru sănătate

Folia de aluminiu este nelipsită din bucătăriile românilor. Gospodinele o folosesc zilnic pentru a acoperi farfurii, a împacheta resturi sau a proteja alimentele de aer și mirosuri, fără să se gândească că dincolo de confortul pe care îl oferă, există și aspecte mai puțin cunoscute legate de siguranța utilizării ei. În anumite situații, folia alimentară poate interacționa cu alimentele sau poate deveni un factor de risc dacă nu este folosită corect. De aceea, este important să înțelegem când este aliatul nostru de încredere și când ar trebui să fim mai precauți.

Deși este practică pentru acoperirea aluatului sau a preparatelor precum carne, legume, fructe ori brânzeturi, folia alimentară nu ar trebui să intre în contact direct cu toate produsele. Problema apare în special în cazul alimentelor bogate în grăsimi. Majoritatea foliilor sunt realizate din materiale plastice precum PVC sau polietilenă, care pot conține aditivi de tip ftalați. În anumite condiții, aceste substanțe pot migra în alimente. Grăsimile favorizează acest transfer, acționând ca un „solvent” pentru compușii chimici din plastic. Astfel, alimentele grase devin mai expuse la contaminare.

Cercetările au indicat că unii dintre acești compuși pot avea efecte asupra sistemului endocrin, existând suspiciuni legate de dereglări hormonale sau probleme de fertilitate. Riscul crește atunci când alimentele sunt păstrate timp îndelungat sau expuse la temperaturi ridicate, deoarece căldura accelerează procesul de migrare a substanțelor.

Din acest motiv, anumite produse nu ar trebui acoperite direct cu folie alimentară. Printre acestea se numără alimentele bogate în grăsimi sau uleiuri, preparatele cu sosuri grase (precum maioneza sau dressingurile), dar și nucile sau produsele pe bază de nucă, inclusiv cremele și pastele.

Cum să reduci contactul grăsimilor cu folia alimentară

O soluție simplă pentru a reduce riscurile este evitarea contactului direct între folie și alimentele grase. Este recomandat ca acestea să fie depozitate în recipiente din sticlă, inox sau porțelan, iar folia să fie folosită doar pentru a acoperi vasul. În cazul utilizării la microunde, trebuie alese doar foliile special concepute pentru acest scop, fără ca acestea să atingă mâncarea și, ideal, cu mici perforații pentru ventilare.

De asemenea, folia alimentară nu ar trebui păstrată în apropierea surselor de căldură, deoarece temperaturile ridicate pot modifica structura materialului. Nu în ultimul rând, este important să fie depozitată în locuri inaccesibile copiilor, pentru a preveni accidentele, potrivit sursei.