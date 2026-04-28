Somon cu legume la cuptor - rețetă sănătoasă, rapidă și perfectă pentru cină

Dacă îți dorești o masă echilibrată, gustoasă și ușor de preparat, rețeta de somon cu legume la cuptor este alegerea ideală. Preparatul combină proteinele de calitate cu vitaminele din legume și este potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.

Ingrediente pentru 2-3 porții

Pentru această rețetă simplă ai nevoie de ingrediente accesibile:

2 fileuri de somon

1 lămâie (tăiată felii)

3–4 cartofi (cuburi)

1 morcov

1 ardei roșu

1 ardei galben

1 broccoli mic

5–6 ciuperci

2–3 linguri ulei de măsline

Sare, piper

Oregano sau ierburi de Provence

Opțional: usturoi pentru un plus de aromă

Mod de preparare pas cu pas

1. Pregătirea legumelor

Spală și taie toate legumele în bucăți potrivite. Pune-le într-un bol mare și adaugă ulei de măsline, sare, piper și ierburi aromatice. Amestecă bine pentru ca aromele să se distribuie uniform.

2. Pregătirea somonului

Așază fileurile de somon într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Condimentează-le cu sare, piper și un strop de ulei de măsline, apoi adaugă felii de lămâie deasupra pentru un gust proaspăt.

3. Asamblarea tăvii

Distribuie legumele lângă pește, într-un singur strat, astfel încât să se gătească uniform.

4. Coacerea

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180–200°C și lasă preparatul la copt timp de 25–30 de minute. Dacă folosești bucăți mai mari de cartofi, este recomandat să le bagi în cuptor cu 10 minute înainte de a adăuga somonul.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Nu găti prea mult somonul pentru a-și păstra textura fragedă și suculentă

Adaugă puțin suc de lămâie la final pentru un plus de prospețime

Preparatul merge excelent alături de un sos de iaurt cu usturoi

Somonul la cuptor cu legume este o opțiune sănătoasă, bogată în nutrienți esențiali și ușor de integrat într-un stil de viață echilibrat. În plus, este o rețetă rapidă, ideală pentru zilele în care vrei ceva gustos fără prea mult efort în bucătărie.

Poți adapta ingredientele în funcție de preferințe și sezon, transformând această rețetă într-un preparat versatil și mereu delicios.