Somon cu legume la cuptor - rețetă sănătoasă, rapidă și perfectă pentru cină
Somon la cuptor
Dacă îți dorești o masă echilibrată, gustoasă și ușor de preparat, rețeta de somon cu legume la cuptor este alegerea ideală. Preparatul combină proteinele de calitate cu vitaminele din legume și este potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară.
Ingrediente pentru 2-3 porții
Pentru această rețetă simplă ai nevoie de ingrediente accesibile:
2 fileuri de somon
1 lămâie (tăiată felii)
3–4 cartofi (cuburi)
1 morcov
1 ardei roșu
1 ardei galben
1 broccoli mic
5–6 ciuperci
2–3 linguri ulei de măsline
Sare, piper
Oregano sau ierburi de Provence
Opțional: usturoi pentru un plus de aromă
Mod de preparare pas cu pas
1. Pregătirea legumelor
Spală și taie toate legumele în bucăți potrivite. Pune-le într-un bol mare și adaugă ulei de măsline, sare, piper și ierburi aromatice. Amestecă bine pentru ca aromele să se distribuie uniform.
2. Pregătirea somonului
Așază fileurile de somon într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Condimentează-le cu sare, piper și un strop de ulei de măsline, apoi adaugă felii de lămâie deasupra pentru un gust proaspăt.
3. Asamblarea tăvii
Distribuie legumele lângă pește, într-un singur strat, astfel încât să se gătească uniform.
4. Coacerea
Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180–200°C și lasă preparatul la copt timp de 25–30 de minute. Dacă folosești bucăți mai mari de cartofi, este recomandat să le bagi în cuptor cu 10 minute înainte de a adăuga somonul.
Sfaturi pentru un rezultat perfect
Nu găti prea mult somonul pentru a-și păstra textura fragedă și suculentă
Adaugă puțin suc de lămâie la final pentru un plus de prospețime
Preparatul merge excelent alături de un sos de iaurt cu usturoi
Somonul la cuptor cu legume este o opțiune sănătoasă, bogată în nutrienți esențiali și ușor de integrat într-un stil de viață echilibrat. În plus, este o rețetă rapidă, ideală pentru zilele în care vrei ceva gustos fără prea mult efort în bucătărie.
Poți adapta ingredientele în funcție de preferințe și sezon, transformând această rețetă într-un preparat versatil și mereu delicios.
