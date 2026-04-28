Ce poți să faci cu bidoanele de 5 litri care nu se reciclează. Cum le transformi în obiecte utile în gospodărie

Sursă: Realitatea.Net

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) reprezintă una dintre cele mai importante inițiative de mediu introduse în România în ultimii ani, având ca scop reducerea poluării și creșterea ratei de reciclare a ambalajelor. Prin aplicarea unei garanții de 0,50 lei pentru fiecare recipient eligibil, consumatorii sunt încurajați să returneze sticlele, dozele și ambalajele din plastic în punctele de colectare, contribuind astfel la un circuit mai eficient al resurselor. Cu toate acestea, sistemul nu include toate tipurile de ambalaje de pe piață. Există categorii care, deși frecvent utilizate, nu sunt acceptate în SGR, ceea ce creează uneori confuzie în rândul consumatorilor.

Chiar dacă nu pot fi returnate în magazine, aceste recipiente pot avea o a doua viață utilă.

Pot fi transformate în stropitori pentru grădină

Se pot folosi ca hrănitori pentru păsări

Devind ușor ghivece sau jardiniere pentru plante

Pot fi utilizate pentru depozitarea apei sau altor lichide

Aceste soluții simple reduc risipa și ajută la protejarea mediului.

Cum le arunci corect dacă nu le reutilizezi

Dacă nu ai nevoie de ele, bidoanele de 5 litri nu trebuie aruncate la întâmplare.

Ele pot fi depozitate în pubelele galbene destinate plasticului, unde vor intra în circuitul clasic de reciclare.

Este important să fie golite și, ideal, presate pentru a ocupa mai puțin spațiu.

De ce este important să le gestionezi corect

Chiar dacă nu sunt incluse în SGR, aceste recipiente pot fi reciclate în continuare prin sistemele obișnuite.

Gestionarea corectă a deșeurilor reduce poluarea și contribuie la un mediu mai curat. În plus, reutilizarea lor în gospodărie poate fi o soluție practică și economică, potrivit sursei.