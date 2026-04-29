Rețetă prăjitura 1 MAI. Desertul tradițional românesc cu care o să faci furori la picnicul de Ziua Muncii

Prăjitura de 1 Mai este un desert inspirat din tradițiile culinare românești, potrivit pentru mesele de sărbătoare și întâlnirile în aer liber. Este un preparat simplu, dar gustos, apreciat pentru echilibrul dintre ingrediente și pentru aspectul său plăcut. Fie că este pregătită pentru un picnic sau pentru o masă în familie, această prăjitură rămâne o alegere potrivită pentru Ziua Muncii, fiind ușor de servit și pe placul tuturor.

INGREDIENTE

blat:

6 oua

6+3 lg zahar

12 lg faina

3 lg ulei

3 lg iaurt de fructe de padure

un praf de copt

3 lg cacao amara

crema 1:

150 g unt

125 g zahar pudra

1 vanilina

un plic de 90 g de panna cotta cu topping de fructe de padure

300 ml lapte

o lg amidon

sucul de la o portocala

coaja de la o portocala

o ciocolata cu lapte

50 ml lapte

crema 2:

2 iaurturi de fructe de padure de 125 g fiecare

200 ml frisca( eu folosesc gata indulcita)

5 g gelatina foaie

sirop:

300 ml apa

3 lg cu varf de zahar

3 lg coniac napoleon

decor:

2 portocale rosii

1 ciocolata cu lapte

MOD DE PREPARARE:

Blatul:

Ouale se separa. galbenusurile se freaca spuma cu 6 lg de zahar , pana se topeste zaharul si ouale devin albicioase.

Albusurile se bat spuma cu alte 3 lg de zahar. In galbenusurile frecate se adauga uleiul si se mai freaca putin , apoi cacao, apoi iaurtul si mai apoi albusurile spuma

Se omogenizeaza bine.

La sfarsit se adauga faina, lg dupa lg, in care am adaugat si praful de copt.

Amestecam usor cu lingura de lemn. se captuseste cu hartie de copt o tava( eu am folost de 25 / 30 cm) si se unge cu ulei hartia, apoi se toarna compozitia . se coace la 180 grade, cuptorul fiind preincalzit.

Se lasa cam 35-40 min.

Crema 1:

Untul se freaca spuma cu 125 g zahar pudra. Se stoarce o portocala apoi si se adauga in unt, cate o lg odata, se amesteca dupa fiecare lg, sa nu se taie.

Se adauga apoi si coaja rasa.

Plicul de panna cotta se prepara cu 300 ml lapte, conform instructiunilor de pe pachet.

Imediat ce se ia de pe foc se dizolva in ea o lg de amidon si se da la rece.

Cand s-a racit complet panna cotta se adauga in crema de unt, cate o lg pe rand, amestecandu-se cu grija sa nu taiem crema.

Blatul il taiem in doua dupa ce s-a racit ( a iesit mai tare, asa ca am folosit sirop din belsug) .

Punem pe platou jumatate de blat si insiropam bine.

Siropul l-am facut amestecand pe foc apa cu zaharul pana la dizolvare, apoi am lasat la rece si am adaugat coniacul.

Se intinde crema de unt peste blat, se lasa 2 lg deoparte din crema.

Ciocolata se topeste cu 50 ml lapte apoi se lasa la rece cat sa fie suportabila pt crema, adica sa nu o taie, si se toarna apoi peste aceasta.

Se netezeste cat de cat si se pune al doilea blat.

Se lasa la rece apoi pana se face crema 2.

Crema 2:

Intai se pune foaia de gelatina la hidratat cu putina apa rece, cat sa o acopere putin.

Eu am lasat direct in congelator vreo 10 min ca mi-era cu graba, apoi se pune la foc mic doar sa se incalzeasca, fiindca se va topi imediat.

Se racoreste putin si apoi se amesteca bine cu cele 2 iaurturi de fructe de padure.

Se lasa deoparte si se bate frisca spuma tare, apoi se amesteca frisca in iaurt, cate o lg pe rand.

Se omogenizeaza bine . se scoate prajitura de la rece si se insiropeaza si blatul 2 bine de tot apoi se toarna crema 2 deasupra.

Se lasa la fel 2 lg si din ea, pt decorul final.

Se portioneaza prajitura, in 12 bucati .

Se curata bine portocalele, se taie felii si se pune o felie pe fiecare bucata.

Cealalta ciocolata se topeste cu putin lapte si se lasa la racit.

Se toarna apoi peste bucatile de prajitura , la intamplare.

Resturile de la cele 2 creme se amesteca si cu un pos se pune cate un mot pe fiecare bucata.

Se da la rece macar 2 ore.

Eu de obicei fac prajiturile/ torturile se seara, pta doua zi.

La servit se mai orneaza cu toppingul de la panna cotta, potrivit sursei.