Ostropel de pui la cuptor - rețeta tradițională, simplă și gustoasă, cu sos aromat de roșii și usturoi

Sursă: Realitatea.net

Dacă îți dorești o mâncare românească savuroasă, ușor de preparat și plină de arome, rețeta de ostropel de pui la cuptor este alegerea perfectă. Cu ingrediente accesibile și pași simpli, acest preparat clasic cucerește prin gustul bogat și textura fragedă a cărnii.

Preparatul este ideal atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele în care vrei să aduci în farfurie gustul autentic de acasă. Secretul unui ostropel reușit stă în echilibrul dintre sosul de roșii și aroma intensă de usturoi.

Ingrediente necesare:

Pentru această rețetă vei avea nevoie de pulpe de pui, usturoi proaspăt, suc de roșii, pastă de tomate, ulei, boia dulce, sare, piper, o foaie de dafin și, opțional, puțin zahăr pentru a reduce aciditatea. La final, pătrunjelul proaspăt adaugă prospețime și culoare preparatului.

Cum prepari ostropelul de pui la cuptor:

Primul pas este rumenirea cărnii. Pulpele de pui se condimentează și se introduc în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 25-30 de minute, până capătă o crustă ușor aurie.

Între timp, se pregătește sosul. Se amestecă sucul de roșii cu pasta de tomate, apoi se adaugă usturoiul zdrobit, boiaua, foaia de dafin și condimentele. Dacă roșiile sunt mai acide, se poate adăuga un praf de zahăr pentru echilibru.

După prima etapă de coacere, tava se scoate din cuptor, iar sosul se toarnă peste carne. Preparatul se introduce din nou la cuptor pentru încă 30-40 de minute, timp în care puiul se îmbibă cu aromele intense ale sosului. Pentru un rezultat perfect, este recomandat să stropești periodic carnea cu sosul din tavă.

La final, ostropelul se presară cu pătrunjel proaspăt și se servește fierbinte.

Sfaturi pentru un gust desăvârșit:

Pentru o aromă mai complexă, poți adăuga puțin vin alb în sos. Dacă preferi un sos mai gros, lasă preparatul descoperit în ultimele minute de gătire.

Ostropelul de pui merge de minune alături de garnituri precum piure de cartofi, orez sau mămăligă, completând perfect experiența culinară.

Rezultatul este un preparat fraged și suculent , învăluit într-un sos parfumat, exact genul de mâncare care dispare rapid din farfurie.