Sultan Kösen, deținătorul recordului pentru cea mai mare înălțime, a confirmat separarea de soția sa, după o relație care a durat aproximativ opt ani.

Sursă: Realitatea.net

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, cunoscut pentru înălțimea sa impresionantă de 2,51 metri și pentru includerea în Guinness World Records încă din 2011, a vorbit deschis despre despărțirea de Merve Dibo, femeia cu care s-a căsătorit în 2013.

Poveste de iubire finalizată cu despărțire

Povestea celor doi s-a încheiat după ce soția sa a decis să se întoarcă la familia ei din Siria. Divorțul a avut loc în 2021, însă detalii despre motivele separării au devenit cunoscute recent, odată cu lansarea documentarului Cel mai înalt bărbat din lume: Capitolul următor.

În cadrul producției, Sultan Kösen a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă: „Sunt trist. Nu am putut continua. Soția mea și-a ales familia. Fericirea noastră nu a durat mult”.

Relația lor a fost intens mediatizată încă de la început, inclusiv din cauza diferenței semnificative de înălțime dintre cei doi. La momentul căsătoriei, Merve Dibo avea 20 de ani, iar la scurt timp după nuntă au apărut zvonuri privind posibile probleme în cuplu, pe care ambii le-au negat la acea vreme.

Dincolo de viața personală, Sultan Kösen se confruntă și cu provocări medicale. Acesta suferă de gigantism pituitar, o boală care determină creșterea excesivă a organismului. Afecțiunea i-a cauzat de-a lungul timpului și alte probleme de sănătate, inclusiv dificultăți de mobilitate și afectarea vederii.

În ciuda notorietății sale globale , viața personală a celui mai înalt om din lume nu a fost lipsită de încercări, iar divorțul recent marchează un nou capitol dificil în povestea sa.