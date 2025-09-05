„Am vrut să renunț la jumătatea drumului”

Kokichi Akuzawa a povestit că ascensiunea nu a fost deloc ușoară și că, la un moment dat, a fost tentat să se oprească. „Mă gândeam să renunț, dar prietenii și familia m-au încurajat. Doar sprijinul lor m-a ajutat să ajung până sus”, a mărturisit el.

Alpinistul a fost însoțit de fiica sa, Motoe (70 de ani), de nepoata sa și soțul acesteia, dar și de câțiva prieteni dintr-un club local de drumeții. Grupul a petrecut două nopți pe traseu înainte de a începe ascensiunea finală, pe 5 august.

A mai reușit o performanță similară

Aceasta nu a fost prima dată când Akuzawa a intrat în istorie. La 96 de ani, el stabilise deja un record similar, devenind atunci cel mai vârstnic om care a escaladat Fuji. De atunci și până acum, a trecut peste probleme medicale serioase – inclusiv afecțiuni cardiace și o accidentare în timpul unei alte ascensiuni.

Pentru a se pregăti de noua provocare, bărbatul a urmat un program strict de trei luni: se trezea la ora 5 dimineața pentru plimbări zilnice de o oră și urca aproape săptămânal pe câte un munte din prefectura Nagano.

„Muntele Fuji a fost mai greu ca niciodată”

Ajuns din nou pe vârful de 3.776 de metri, Akuzawa a recunoscut că experiența a fost mult mai dificilă decât cea din trecut. „Nu am avut dureri, dar eram extrem de lent și fără energie. Doar forța și sprijinul celor din jur m-au ajutat să continui”, a spus el.

Deși recunoaște că Fuji ar putea fi ultima mare ascensiune din viața sa, alpinistul nu renunță complet la munți. „Acum sunt la nivelul Muntelui Akagi”, glumește el, făcând referire la un vârf de aproape 1.800 de metri din apropiere.

Viața dincolo de munți

Akuzawa a avut o carieră diversă, lucrând ca inginer proiectant de motoare și apoi ca specialist în inseminare artificială, meserie pe care a practicat-o până la 85 de ani. În prezent, își dedică timpul picturii și voluntariatului la un centru pentru vârstnici.

„Alpinismul și pictura cer la fel de multă răbdare. În ambele cazuri, satisfacția vine din ceea ce creezi”, spune el.

Familia îl încurajează acum să picteze Muntele Fuji la răsărit, pentru a-și completa colecția de tablouri cu peisaje montane care îi decorează casa din Maebashi. „Probabil că a fost ultima dată când am urcat pe Fuji. De aceea, vreau să imortalizez acele momente speciale pe pânză”, a adăugat alpinistul-recordman.

