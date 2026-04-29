Sărbătoarea zilei 29 aprilie: Sfinții Nouă Mucenici din Cizic. Cruce neagră în calendar
Pe data de 29 aprilie a fiecărui an se face pomenirea Sfinților Nouă Mucenici din Cizic.
Sfintii Noua Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei in secolul al treilea, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor. Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in cetatea Cizic, unde au propovaduit credinta crestina.
Fiind prinsi de catre autoritati au refuzat sa se lepede de credinta in Hristos. Sfintii Noua Mucenici din Cizic au fost apoi supusi la numeroase chinuri, si, intr-un final, omorati prin taierea capului.
Pe locul in care acesti mucenici au primit martiriul, a fost ridicata o biserica, in vremea domniei imparatului Constantin cel Mare, in care au fost asezate sfintele lor moaste. Traditia a consemnat numeroase minuni petrecute la racla cu moastele acestor sfinti.
Tot astazi, facem pomenirea:
- Sfantul Nectarie de la Optina - socotit drept "ultimul staret de la Optina".
- Sfantului Memnon Marturisitorul;
- Sfantului Avxivie;
- Sfantului Vasile de Ostrog - unul dintrei cei mai iubiti sfinti ai sarbilor.
