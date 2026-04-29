Val de scumpiri la pompă: cât costă benzina și motorina pe 29 aprilie

Sursă: Realitatea.net

Șoferii care se pregătesc de drum pentru 1 Mai găsesc prețuri mai mari la pompă. Benzina și motorina s-au scumpit din nou miercuri, 29 aprilie 2026. Creșterile nu sunt mici: benzina s-a scumpit cu până la 0,15 lei pe litru, iar motorina chiar și cu 0,37 lei/l.

Practic, motorina a trecut un prag important, nu mai există nicio benzinărie din marile lanțuri unde să fie sub 9 lei/l. Prețurile diferă ușor de la un lanț la altul, dar direcția este aceeași: în sus. La Petrom, benzina standard a ajuns la 8,72 lei/l, în creștere față de ziua precedentă. La Socar, prețul este 8,79 lei/l și a rămas neschimbat de luni.

Stațiile Mol și OMV au menținut prețuri apropiate, de 8,82 - 8,83 lei/l. La Rompetrol, benzina a crescut la 8,83 lei/l, după o majorare de 0,15 lei. Și Lukoil a urcat prețul la 8,85 lei/l, cu 0,15 lei peste nivelul de marți. În unele stații din București, benzina standard se apropie deja de pragul de 9 lei/l. La nivel de orașe, benzina standard pornește de la 8,72 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce la Cluj-Napoca poate fi găsită la 8,69 lei/l.

Motorina trece de un prag psihologic

Dacă benzina crește treptat, motorina a făcut un salt mai vizibil. În București, un litru de motorină standard a ajuns la 9,37 lei/l, cu 0,30 lei mai mult decât în ziua precedentă. La OMV și Rompetrol, prețul este același, 9,37 lei/l. La Mol, motorina a crescut la 9,37 lei/l, iar la Petrom a ajuns la 9,38 lei/l. Creșteri mai vizibile apar la Socar, unde prețul a urcat la 9,49 lei/l, și mai ales la Lukoil, unde motorina a ajuns la 9,59 lei/l, după o scumpire de 0,37 lei/l. Pe orașe, motorina standard este la 9,34 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța și la 9,27 lei/l în Cluj-Napoca.

Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Chiar dacă marile lanțuri au trecut de 9 lei/l la motorină, există și câteva excepții. Cea mai ieftină benzină poate fi găsită la 8,15 lei/l, la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița. În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 8,98 lei/l, la o stație din Ulmi, același județ, potrivit datelor analizate de pe platforma peco-online.ro .

Evoluțiile de astăzi vin după scumpirile de pe 28 aprilie, când marile lanțuri au ajustat deja tarifele în sus. Ieri, motorina ajunsese la 9,37 lei/l, iar benzina la 8,83 lei/l în stațiile OMV și Rompetrol, în timp ce la Petrom valorile erau ușor mai mici, de 9,28 lei/l pentru motorină și 8,72 lei/l pentru benzină