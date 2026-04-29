Zodiile care vor avea parte de noroc și fericire în luna mai 2026. Planetele se aliniază în favoarea lor

Aceste zodii sunt norocoasele lunii mai. Vor străluci și vor avea parte de mult succes pe toate planurile. Iată cine sunt norocoții zodiacului.

Berbec

După ce realizezi că tu ai fost, de fapt, elementul care lipsea, capeți încrederea necesară pentru a porni înainte cu toată energia. Specific firii tale de foc, radiezi putere și trăiești totul la intensitate maximă.

Această energie atinge un punct culminant odată cu Luna Plină în Săgetător din 31 mai, marcând finalul unui proces important de transformare. În această perioadă ai evoluat și te-ai consolidat, devenind o versiune mai puternică a ta. Drept urmare, este foarte posibil să atragi aprecierea și admirația celor din jur.

Gemeni

La începutul lunii, te simți mai relaxat ca de obicei, Gemeni, iar acest lucru îți permite să te bucuri de viață și să-ți arăți latura autentică. Devii centrul atenției în mod natural, iar cei din jur descoperă cu surprindere această energie a ta.

Advertising

Advertising

În jurul datei de 5 mai, asociată cu schimbarea, pot apărea transformări vizibile. După acest moment, lucrurile par să se așeze în favoarea ta, oferindu-ți mai multă libertate și numeroase oportunități pe termen lung.

Balanță

Pentru tine, Balanță, luna aceasta înseamnă asumare și autenticitate. Alegi să îți urmezi propriul drum, fără să mai pui pe primul loc așteptările altora sau opiniile lor.

Influența Taurului, mai ales prin poziționarea lui Mercur și energia Lunii Noi din 16 mai, te ajută să fii mai ferm(ă) în decizii. Devii mai sigur(ă) pe tine și îți susții convingerile fără compromisuri inutile.

Vărsător

Dacă apar momente tensionate în această lună, ele au rolul de a-ți reaminti importanța colaborării. Nu ești singur(ă) în ceea ce faci, iar succesul vine din echilibru și încredere reciprocă.

Odată cu intrarea în sezonul Gemenilor, din 20 mai, începi să vezi lucrurile mai limpede. Spre finalul lunii, după 28 mai, imaginea de ansamblu devine mult mai clară, iar direcția în care te îndrepți capătă sens.

Realitatea.NET | Cele mai fericite zodii la începutul lunii mai. Cine sunt norocoșii următoarelor zile