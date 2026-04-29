Avertisment pentru aviația europeană: scumpirea combustibilului ar putea duce la falimente în lanț

Sursă: Realitatea.Net

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, susţine că mai multe companii aeriene europene riscă dificultăţi financiare sau chiar faliment în această vară, dacă preţul combustibilului pentru avioane rămâne la nivelurile actuale, puternic influenţate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Într-un interviu acordat postului american, O’Leary a explicat că Ryanair este protejată în mare parte, având acoperit prin contracte aproximativ 80% din necesarul de combustibil. În schimb, alte companii aeriene sunt mult mai expuse la volatilitatea preţurilor, relatează CNBC.

Creşterea preţului kerosenului pune presiune pe operatorii aerien

Preţul kerosenului a crescut puternic după blocarea Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu început la finalul lunii februarie. Potrivit lui O’Leary, preţul combustibilului Jet A-1 a urcat de la aproximativ 80 de dolari pe baril în martie la circa 150 de dolari în prezent, în timp ce media săptămânală a ajuns la 179 de dolari pe baril, conform datelor International Air Transport Association.

”Dacă preţurile rămân ridicate pe parcursul verii, credem că un număr de companii aeriene din Europa vor întâmpina dificultăţi financiare reale”, a declarat O’Leary, adăugând că, în acest scenariu, ”vor exista falimente”. El a subliniat că o astfel de evoluţie ar putea avantaja pe termen mediu Ryanair, consolidând poziţia companiei pe piaţă.

Între timp, EasyJet a anunţat costuri suplimentare de aproximativ 25 de milioane de lire sterline pentru combustibil în luna martie şi pierderi semnificative pentru primul semestru. Operatorul german Lufthansa a redus 20.000 de zboruri pe distanţe scurte până în octombrie pentru a economisi combustibil.

De asemenea, compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM a redus capacitatea cu 80 de curse, pe fondul creşterii costurilor cu kerosenul.

Potrivit International Energy Agency, Europa ar putea resimţi chiar şi penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, în funcţie de capacitatea de a înlocui importurile din Orientul Mijlociu, care reprezentau anterior aproximativ 75% din total.