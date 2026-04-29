CCR analizează sesizarea președintelui Nicușor Dan privind legea care presupune ca 40% dintre sportivii unei echipe să fie români

Curtea Constituțională a României analizează miercuri sesizarea formulată de președintele Nicușor Dan cu privire la legea care prevede ca cel puțin 40% dintre sportivii unei echipe participante în competițiile naționale oficiale să fie cetățeni români.

Sesizarea vizează actul normativ de completare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. La finalul anului trecut, șeful statului a contestat constituționalitatea acestei reglementări, argumentând că introduce un tratament discriminatoriu.

Președintele a subliniat că susține dezvoltarea sportului românesc, sprijinirea tinerilor sportivi și investițiile în pregătirea lor, considerând aceste obiective necesare și legitime. Totuși, a atras atenția că ele trebuie urmărite în conformitate cu Constituția și cu dreptul Uniunii Europene.

În opinia sa, legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și pe cel al liberei circulații a lucrătorilor, deoarece stabilește criterii bazate pe cetățenia sportivilor. De asemenea, ar afecta dreptul la muncă, limitând accesul sportivilor din alte state europene la competițiile interne.

Advertising

Advertising

Totodată, președintele consideră că actul normativ nu respectă cerințele de claritate și calitate legislativă, inclusiv prin introducerea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul legal existent, fără o derogare explicită.

El a mai arătat că, potrivit experienței altor state europene și regulamentelor UEFA, susținerea sportivilor formați local poate fi realizată eficient fără a recurge la criterii de cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de dezvoltare.