RO Alert în județul Tulcea, după atacuri masive ale Rusiei asupra orașului Ismail. MApN a ridicat 2 aeronave F-16

Sursă: Realitatea.net

Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra portului ucrainean Ismail au declanșat, în noaptea de marți spre miercuri, o alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Sistemul RO‑Alert a fost activat, iar două aeronave F‑16 au fost ridicate de la sol pentru verificări.

În jurul orei 01.10, două F‑16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Fetești, după ce radarele au detectat două grupuri de drone îndreptându-se spre zona de frontieră. În același timp, autoritățile au transmis mesaj RO‑Alert pentru localitățile din nordul județului Tulcea, ca măsură de precauție, a transmis MApN.

Radarele de la sol au urmărit cele două formațiuni — șapte, respectiv opt drone — care au lovit ținte din Ismail, pe malul ucrainean al Dunării. Piloții F‑16 au raportat multiple explozii în zona portuară ucraineană, însă nu au fost detectate semnale radar în spațiul aerian al României .

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02.40, după ce situația a fost reevaluată.

Advertising

Advertising

Autoritățile române au menținut legătura permanentă cu structurile aliate pe durata incidentului, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței.