Rețeta celebrilor mici de la Dedulești. Trucul care îi face suculenți și plini de gust

Sursă: realitatea.net

Ziua de 1 Mai înseamnă, pentru mulți români, începutul sezonului de grătare, miros de fum, ieșiri la iarbă verde și, bineînțeles, mici fierbinți puși direct pe jar. Printre toate rețetele care circulă din generație în generație, micii de la Dedulești au ajuns aproape legendari, fiind considerați de mulți drept cei mai gustoși din România.

Secretul nu stă doar în carne, ci mai ales în tehnica de preparare și în câteva detalii care fac diferența dintre niște mici obișnuiți și un adevărat deliciu.

Rețeta micilor de la Dedulești

Potrivit explicațiilor oferite de un fost grătăragiu pe un forum dedicat pasionaților de gastronomie, rețeta clasică pornește de la ingrediente simple, dar atent alese.

„Rețeta de mici (ca la Dedulești): Un kilogram de carne tocată de porc, 250 grame de seu de oaie. O linguriță mică de bicarbonat, 10 căței de usturoi bine tocați sau presați, ienibahar și cimbru pisat, piper, câteva linguri de zeamă de carne, sare după gust. Se toacă carnea de 2 ori prin mașină împreună cu seul. Se adaugă sarea, mirodeniile, usturoiul pisat, zeama de carne și bicarbonatul și se frământă totul cu mâna timp de 15 minute adăugând puțin câte puțin 2 linguri de apă. Bine frământat trebuie să fie deja ca o pastă. Castronul cu carnea frământată se ține 5-6 ore pe gheață (adică în frigider). Aproape de frigere se iau cu lingura din tocătură cantități egale și se formează cu mâna udată în apă cilindrii de mititei. Înainte de a fi așezați pe grătar se curăță bine grătarul încins, cu o bucățică de seu de oaie.”

Tehnica secretă care face diferența

Dincolo de ingrediente, adevăratul secret este modul în care este lucrată pasta.

Fostul grătăragiu explică faptul că gustul autentic vine din combinația de usturoi, seu și carne de oaie, dar mai ales din felul în care amestecul este „bătut”.

„Câteva secrete vizavi de mici: 1. Gustul specific al micilor de la mama lor este dat de usturoi, seul și carnea de oaie!!! (în amestec cu cel de porc, mai puțin de vită) 2. Pentru ca micii să nu se strângă pe grătar, să fie mustoși și după ce s-au fript, pe lângă faptul că le trebuie bicarbonatul, pasta trebuie bătută, iar apa sau zeama de supă se adaugă treptat. Bătând pasta de mici, (dând cu ea de masă, de multe ori) înglobează mult mai multă apă decât amestecând-o pur și simplu (surprinzător, chiar două căni de apă la un kg jumătate de carne). Este cel mai important secret al micilor. Mâncați-i fierbinți, altfel se sleiesc. Cel mai bine merg cu bere.”